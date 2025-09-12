Ζελένσκι: Πολλές λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας υπάρχουν εγγράφως

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι πολλές λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία είναι ήδη καταγεγραμμένες, προσθέτοντας ότι η παρουσία ξένων στρατευμάτων στο έδαφος θα σήμαινε πολιτική στήριξη προς το Κίεβο.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ και σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία βρίσκονται στο Κίεβο, όπως δήλωσαν ουκρανικοί αξιωματούχοι.

Ο Ζελένσκι, γράφοντας αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάλεσε να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των εγγυήσεων ασφάλειας, ειδικά μετά την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία αυτήν την εβδομάδα.

«Η Ρωσία όχι μόνο δεν δείχνει καμία διάθεση να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά προβαίνει σε κλιμάκωση, με πραγματικές απειλές για την Ευρώπη, εκτοξεύοντας τα drones της στην Πολωνία», έγραψε.

«Γι’ αυτό πρέπει να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν τις εργασίες για την κατάρτιση των εγγυήσεων ασφάλειας.»

Στις συναντήσεις, είπε ο Ζελένσκι, συζητήθηκε η εμπειρία των συμμετεχόντων στην ανάπτυξη της κοινής άμυνας της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ, ενώ η Ουκρανία πρότεινε «την από κοινού αναχαίτιση όλων των ρωσικών στόχων.»