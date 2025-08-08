Ζελένσκι: Πιθανή η κατάπαυση του πυρός εφόσον ασκηθεί επαρκής πίεση στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοί του έχουν πλέον μια κοινή πεποίθηση ότι είναι εφικτή τώρα μια κατάπαυση του πυρός, εφόσον ασκηθεί επαρκής πίεση στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Reuters, στο βραδινό του διάγγελμά του προς τον ουκρανικό λαό, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είχε περισσότερες από δώδεκα συνομιλίες με ηγέτες διαφόρων χωρών και ότι η ομάδα του βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από την Ουκρανία και τις συμμαχικές χώρες θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες αργότερα την Παρασκευή, πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Στα τέλη της επόμενης εβδομάδας, λέει αξιωματούχος του Λ. Οίκου

Σημειώνεται ότι, μια συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προγραμματιστεί προκαταρκτικά για τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, δήλωσε την Παρασκευή ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο NBC News.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η τοποθεσία της συνάντησης εξακολουθεί να συζητείται, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, με πιθανές επιλογές τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ουγγαρία, η Ελβετία και η Ρώμη.

Περαιτέρω λεπτομέρειες της συνάντησης παραμένουν ασαφείς και υπό διαμόρφωση. Ακόμη και το κατά πόσον θα συμμετάσχει ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι οι Ρώσοι έχουν υποβάλει έναν κατάλογο αιτημάτων για μια πιθανή εκεχειρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν τώρα να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των Ουκρανών και των Ευρωπαίων συμμάχων τους.

Σημειώνεται ότι, ο Ζελένσκι και Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν από καιρό δηλώσει ότι δεν θα αποδεχθούν καμία παραχώρηση εδαφών που η Ρωσία έχει προσαρτήσει παράνομα.

Σε δήλωσή της την Παρασκευή, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε στο NBC News: «Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ξεκάθαρος από τότε που κληρονόμησε αυτόν τον πόλεμο από τον Τζο Μπάιντεν πριν από έξι μήνες: θέλει να τελειώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κατόπιν εντολής του Προέδρου, ο Ειδικός Απεσταλμένος Γουίτκοφ είχε και πάλι συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν για να συζητήσουν πιθανούς δρόμους προς την ειρήνη, και ο Πρόεδρος μαζί με την ομάδα εθνικής ασφάλειας εξετάζουν αυτές τις επιλογές τόσο με τους Ουκρανούς όσο και με τους Ευρωπαίους».

«Από σεβασμό προς τις ευαίσθητες διπλωματικές μας συζητήσεις με τη Ρωσία, την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους, ο Λευκός Οίκος δεν θα σχολιάσει υποτιθέμενες λεπτομέρειες που δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης», πρόσθεσε η Λέβιτ.