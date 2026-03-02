Η Ουκρανία θα ολοκληρώσει τις τεχνικές εργασίες που απαιτούνται για την έναρξη των διαπραγματεύσεων σε όλα τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός των επόμενων ημερών, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επανέλαβε την έκκλησή του προς τους εταίρους της ΕΕ να συμφωνήσουν σε μια σταθερή ημερομηνία για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, λέγοντας ότι αυτό θα αποτελέσει σημαντική εγγύηση για τη μελλοντική ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο διαπραγματεύεται με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είμαστε έτοιμοι, αλλά δεν είναι όλοι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης... Εννοώ, δεν είναι όλοι έτοιμοι να δώσουν στην Ουκρανία αυτή την ευκαιρία», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους σε μια συνομιλία μέσω WhatsApp.

Η Ουκρανία έγινε επίσημη υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ στις πρώτες ημέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η πρόοδος του Κιέβου μέσω της υπάρχουσας διαδικασίας της ΕΕ έχει καθυστερήσει από την Ουγγαρία, η οποία έχει μπλοκάρει την ομόφωνη έγκριση που απαιτείται για την επίσημη έναρξη της διαδικασίας για κάθε ένα από τα έξι λεγόμενα «κλάστερ» ζητημάτων που πρέπει να επιλυθούν.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έχει διατηρήσει τις στενότερες σχέσεις του μπλοκ με τη Ρωσία και αντιμετωπίζει σημαντικές εκλογές τον Απρίλιο, έχει επίσης ανατρέψει το τελευταίο πακέτο βοήθειας της ΕΕ προς την Ουκρανία, αξίας 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για το τρέχον και το επόμενο έτος.

Ο Όρμπαν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι σταμάτησε τις προμήθειες ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία μέσω του αγωγού Druzhba της σοβιετικής εποχής, ο οποίος διασχίζει την Ουκρανία. Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση με drone.

Το Κίεβο θεωρεί την ένταξη στην ΕΕ «κλειδί» για το μεταπολεμικό μέλλον της χώρας. Μια αναφορά στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ σε συγκεκριμένη ημερομηνία περιλαμβάνεται στα σχέδια ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με τη Ρωσία.

Αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν δηλώσει ότι η Ουκρανία, με μικτή πορεία σε θέματα διαφάνειας, διαφθοράς και Κράτους Δικαίου, ενδέχεται να χρειαστεί πολλά χρόνια μεταρρυθμίσεων για να πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία θα είναι τεχνικά έτοιμη για την ένταξή της στην ΕΕ μέχρι το επόμενο έτος και δήλωσε ότι ο χρόνος ένταξής της στο μπλοκ των 27 χωρών εξαρτάται από την πολιτική βούληση των εταίρων της.

«Αν πιστεύουν πραγματικά στην Ουκρανία, αν θέλουν να δουν την Ουκρανία στην ΕΕ, τότε αυτή είναι η ευκαιρία: στο τέλος του πολέμου, να δώσουν στην Ουκρανία μια συγκεκριμένη ημερομηνία και να μην επαναλάβουν το λάθος που έκαναν με το ΝΑΤΟ», είπε.