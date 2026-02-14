Ζελένσκι: Ο Τραμπ μας ζήτησε να δώσουμε το Ντονμπάς - Ο Πούτιν θα επιστρέψει

Στη δημοσιότητα έδωσε λεπτομέρειες ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τις ΗΠΑ για πιθανή κατάπαυση πυρός στο ουκρανικό μέτωπο και μια συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, σε ενημέρωση προς τον Τύπο στο περιθώριο της κύριας διάσκεψης, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά πρότεινε την παράδοση του εναπομείναντος τμήματος του Ντονμπάς, ώστε να επιταχυνθεί η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παραχώρηση της περιοχής αποτελεί βασική προϋπόθεση που θέτει η Μόσχα στο πλαίσιο των εγγυήσεων που ζητά.

Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ανεξάρτητα με τη συμφωνία που μπορεί να επιτευχθεί, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από τις αξιώσεις του και το σχέδιό του και θα επιστρέψει στην Ουκρανία με νέα στρατιωτική επιχείρηση.

Αρχικά, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι στόχος του Κιέβου δεν είναι να μείνουν μόνοι στη διαπραγμάτευση με τη Ρωσία, επαναλαμβάνοντας ότι χρειάζεται τους συμμάχους και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ.

Αποκάλυψε δε ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ούτε για τις εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς οι ΗΠΑ προτείνουν 15ετές πλάνο, ενώ η Ουκρανία ζητά 20ετές ή και ακόμη περισσότερα χρόνια.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία θα θέσει στη Γενεύη την ιδέα κατάπαυσης πυρός στον ενεργειακό τομέα, χωρίς προς το παρόν να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ταυτόχρονα, υποστήριξε ότι η Ρωσία κρατά περίπου 7.000 Ουκρανούς αιχμαλώτους, ενώ το Κίεβο κρατά περίπου 4.000 Ρώσους.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην αλλαγή του επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι έγινε με σκοπό να καθυστερήσουν οι συζητήσεις και η όλη διαδικασία.

Σημείωσε, ακόμη, ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θέλει δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία μετά τη σύναψη μίας πιθανής συμφωνίας ειρήνης, καθώς σκοπεύει να επιστρέψει.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αποκάλυψε επίσης, ότι η Ρωσία κατέστρεψε μία γραμμή παραγωγής πυραύλων κρουζ Φλαμίνγκο.

Τέλος, σχετικά με την επόμενη μέρα, ο Ζελένσκι είπε ότι αναμένει ένα τελικό σχέδιο, το οποίο επεξεργάζονται οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Ζελένσκι στο Μόναχο: Ο Πούτιν δεν μπορεί να απαρνηθεί την ιδέα του πολέμου

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στη Διάσκεψη του Μονάχου περιέγραψε λεπτομερώς τις επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, λέγοντας ότι «τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους έπρεπε να αμυνθούμε από 6.000 επιθετικά drones».

Πρόσθεσε, παράλληλα, ότι «τα περισσότερα από αυτά ήταν drones Shahed», καθώς και 150 ρωσικοί πύραυλοι, καθώς και περισσότερες από 5.000 κατευθυνόμενες βόμβες.

«Έτσι είναι κάθε μήνα, φανταστείτε το αυτό πάνω από τη δική σας πόλη», ανέφερε ο Ζελένσκι. «Καταστραμμένοι δρόμοι, κατεστραμμένα σπίτια, σχολεία... αυτή είναι η καθημερινότητα στην Ουκρανία, φυσικά εξαιτίας της Ρωσίας, εδώ και τέσσερα μακρά χρόνια».

Στη συνέχεια, είπε ότι οι επιθέσεις της Μόσχας στη χώρα του έχουν στοχεύσει σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες κρίσιμες υποδομές.

«Δεν υπάρχει ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία που να μην έχει υποστεί ζημιές από τις επιθέσεις της Ρωσίας, ούτε ένας», ανέφερε. «Ωστόσο, εξακολουθούμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια χάρη στον λαό μας και έχουμε διατηρήσει το σύστημά μας σε λειτουργία χάρη στη φυσική προστασία των εγκαταστάσεων».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει μεγάλες απώλειες στο μέτωπο του πολέμου, αναφέροντας: «Το τίμημα που πληρώνουν οι Ρώσοι για κάθε χιλιόμετρο είναι 156 στρατιώτες. Ο Πούτιν δεν ανησυχεί γι' αυτό τώρα, αλλά υπάρχει ένα επίπεδο στο οποίο θα αρχίσει να υποχωρεί. Είμαι σίγουρος ότι κάθε μήνα, η Ρωσία κινητοποιεί περίπου 40.000 άτομα επιπλέον... δεν φτάνουν όλα στο μέτωπο».

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν αυξάνονται «φέτος» και ότι ο στόχος είναι να εξοντωθούν τουλάχιστον 50.000 «κατακτητές» κάθε μήνα.

«Ακόμη και για τη Ρωσία, αυτό θα ήταν σοβαρό... θα επηρέαζε τις αποφάσεις του Πούτιν», πρόσθεσε.

«Ο Πούτιν δεν μπορεί να απαρνηθεί την ιδέα του πολέμου»

Αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο, τόνισε ότι «δεν μπορεί να απαρνηθεί την ιδέα του πολέμου. Αν ζήσει άλλα 10 χρόνια, ο πόλεμος μπορεί να επιστρέψει ή να επεκταθεί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας πριν από το τέλος του πολέμου. Ελπίζουμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ και το Κογκρέσο θα μας ακούσουν».

«Ελπίζω ο Τραμπ να μας ακούσει σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη χρειάζονται «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας» και ότι υπάρχουν «ισχυρές συμφωνίες έτοιμες» για υπογραφή με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

«Πιστεύουμε ότι η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφάλειας πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε.

«Αυτές οι εγγυήσεις απαντούν στο κύριο ερώτημα... (ότι) δεν θα υπάρξει ξανά πόλεμος. Ελπίζουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα μας ακούσει. Ελπίζουμε ότι το Κογκρέσο θα μας ακούσει».

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι στις συνομιλίες που διεξάγονται μεταξύ των ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ φαίνεται να επιστρέφουν συνεχώς στο θέμα των παραχωρήσεων.

Όμως, όπως σημείωσε, πολύ συχνά αυτές οι συζητήσεις εστιάζουν συνήθως στις παραχωρήσεις που μπορεί να κάνει η Ουκρανία και «δεν ρωτούν το ίδιο τη Ρωσία», προσθέτοντας ότι συχνά έχει την αίσθηση ότι μιλούν διαφορετική γλώσσα.

Πάντως, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είναι ευγνώμων για «όλη την πραγματική βοήθεια» που δόθηκε στην Ουκρανία.

«Δεν είναι έξυπνο να μας κρατάτε εκτός ΝΑΤΟ»

Στη συνέχεια της ομιλίας του πρόσθεσε ότι «η Ευρώπη χρειάζεται την Ουκρανία». Παράλληλα, τόνισε ότι ο στρατός της Ουκρανίας «είναι ο ισχυρότερος» στην Ευρώπη και ότι δεν είναι «έξυπνο να κρατάτε αυτόν τον στρατό εκτός ΝΑΤΟ. Αλλά τουλάχιστον, αφήστε αυτό να είναι δική σας... απόφαση, όχι απόφαση του Πούτιν».

«Εκλογές σε δύο μήνες από την κατάπαυση του πυρός»

Για το σενάριο εκλογών στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι τόνισε πως είναι δυνατές μόνο αν υπάρξει κατάπαυση του πυρός που θα επιτρέψει στους Ουκρανούς να προσέλθουν στις κάλπες.

«Φυσικά κανείς δεν υποστηρίζει εκλογές εν καιρώ πολέμου. Είναι κάτι παράξενο», δήλωσε, για να προσθέσει πως αν η Ουάσιγκτον θέλει πραγματικά να γίνουν εκλογές και μπορεί να επιτύχει κατάπαυση του πυρός για δύο μήνες, «θα προχωρήσουμε σε εκλογές».

«Ίσως όχι δύο μήνες, αλλά χρειαζόμαστε πολλές ημέρες για να προετοιμαστούμε», πρόσθεσε ο Ζελένσκι. «Μερικές φορές ακούω, ναι, είχαμε εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την εποχή του Λίνκολν... Πώς μπορούμε να το συγκρίνουμε; Έχουμε πυραύλους... Βρισκόμαστε υπό βαλλιστικές επιθέσεις... Οπότε δώστε μας κατάπαυση του πυρός, ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να το κάνει, πιέστε τον Πούτιν, κάντε κατάπαυση του πυρός, τότε το κοινοβούλιό μας θα αλλάξει τον νόμο και θα πάμε στις εκλογές».

Πηγή: SkyNews