Ζελένσκι: Οι αλλαγές στο Ιράν πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι αλλαγές στο Ιράν που προκάλεσαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ πρέπει να «χρησιμοποιηθούν σωστά» προς όφελος του λαού της χώρας, ο οποίος άντεξε τη βία των αρχών του.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας στην βραδινή του βιντεοομιλία, είπε ότι οι αρχές του Ιράν έχουν σκοτώσει «δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους μόνο τους τελευταίους δύο μήνες», αναφερόμενος στην καταστολή των διαδηλώσεων.

Το Ιράν, είπε, «προέβλεψε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί» παρέχοντας επιθετικά drones στη Ρωσία στον τετραετή πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία και «υποκίνησε πολέμους στην περιοχή».

«Είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί σωστά αυτή η ευκαιρία για αλλαγές στο Ιράν», είπε. «Ο ιρανικός λαός ήταν μόνος του για πολύ καιρό, υπομένοντας τη βία ενώ αντιστεκόταν στο ιρανικό καθεστώς».

Επανέλαβε την άποψή του, που εξέφρασε το Σάββατο μετά την έναρξη των επιθέσεων, ότι η αποφασιστικότητα των ΗΠΑ «φέρνει αποτελέσματα».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε «όλους όσους προσπαθούν να αποτρέψουν την εξάπλωση του πολέμου» και είπε ότι η Ρωσία πρέπει να λάβει υπόψη της τι συνέβη στους ιρανούς ηγέτες, ότι «τελικά αποδόθηκε δικαιοσύνη».

Ο Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι η Μόσχα είχε εκτοξεύσει περισσότερα από 57.000 ιρανικής κατασκευής drones τύπου Shahed κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου.