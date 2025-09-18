Ζελένσκι: Ο ουκρανικός στρατός αντεπιτίθεται στο ανατολικό μέτωπο

Ο στρατός της Ουκρανίας πραγματοποιεί αντεπιθετική επιχείρηση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι περιέγραψε τις μάχες ως σφοδρές στην περιοχή του Ντομπροπίλια και του Ποκρόφσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, σύμφωνα με το Reuters.

«Στην πραγματικότητα, οι δυνάμεις μας στερούν από τον κατακτητή τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μια πλήρους κλίμακας επιθετική επιχείρηση, την οποία σχεδίαζαν εδώ και πολύ καιρό και στην οποία υπολόγιζαν», είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Νωρίτερα σε ανάρτησή του στο X, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι συναντήθηκε με στρατιώτες που συμμετέχουν στη μάχη για την ανακατάληψη εδάφους κοντά στην Ντομπροπίλια μετά τις γρήγορες προελάσεις που έκαναν τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή τον Αύγουστο.

«Βήμα - βήμα οι μαχητές απελευθερώνουν τη γη μας: από την έναρξη της επιχείρησης, ανακτήθηκαν 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα και επτά οικισμοί» πρόσθεσε.