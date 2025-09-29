Ζελένσκι: Να υπάρξει ενιαία απάντηση από Ευρώπη, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στις ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στο X τη Δευτέρα ανέφερε ότι θα πρέπει να δοθεί μια ενιαία απάντηση από την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ στις παραβιάσεις του διεθνούς εναέριου χώρου από ρωσικά drones.

Μάλιστα, ο Ζελένσκι στάθηκε κυρίως στην ανάγκη συμμετοχής των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η Ρωσία θέλει «να ανταποκριθεί το ΝΑΤΟ, αλλά μόνο εν μέρει, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου:

«Όσον αφορά τις παραβιάσεις του διεθνούς εναέριου χώρου από ρωσικά drones και αεροσκάφη.

Η Εσθονία, η Πολωνία, η Δανία και η Νορβηγία έχουν επηρεαστεί – και η Σουηδία έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία της για το θέμα. Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Όλα αυτά είναι σαφείς κίνδυνοι: όλα αυτά είναι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, των συνόρων και του διεθνούς δικαίου.

Οι αντιδράσεις σε αυτούς τους κινδύνους δεν πρέπει να επικεντρώνονται αποκλειστικά στη χώρα που δέχεται την επίθεση, αλλά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται υπό την απειλή πιθανών επιθετικών ενεργειών της Ρωσίας. Επομένως, όλοι πρέπει να προστατευθούν.

Πρέπει να δοθεί μια ενιαία απάντηση – από την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι αυτό ακριβώς θέλει η Ρωσία: να ανταποκριθεί το ΝΑΤΟ, αλλά μόνο εν μέρει, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια ενιαία απάντηση είναι απαραίτητη και πρέπει να ανταποκρίνεται σε ό,τι κάνει η Ρωσία και πιστεύει ότι μπορεί να περάσει ατιμώρητη.

Πρέπει να εστιάσουμε όχι μόνο στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στα πρώην σοβιετικά κράτη όπου η Ρωσία χάνει την επιρροή της. Αυτή είναι μια άλλη πιθανή περιοχή για ρωσική επιθετικότητα. Σήμερα, η Μολδαβία έδειξε ένα φιλοευρωπαϊκό αποτέλεσμα. Και τα πήγαν πολύ καλά. Και η πρόεδρος Maia αξίζει έπαινο, καθώς οι κίνδυνοι ήταν σημαντικοί. Οι κίνδυνοι παραμένουν, αλλά είναι ζωτικής σημασίας το γεγονός ότι ο λαός έδειξε σαφώς τις προσδοκίες και το όραμά του για το μέλλον».