Ζελένσκι: Να ενισχύσουμε την άμυνά μας, ώστε η διπλωματία να έχει μια πραγματική ευκαιρία να βάλει τέλος στον πόλεμο

«Πρέπει να ενισχύσουμε τις αμυντικές δυνατότητες του κράτους μας, ώστε η διπλωματία να έχει μια πραγματική ευκαιρία να τερματίσει την αιματοχυσία», τόνισε σε ανάρτησή του στο X o Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο επιτιθέμενος πρέπει να καταλάβει ότι ο πόλεμος δεν αποφέρει οφέλη και πάντα επιστρέφει εκεί από όπου προήλθε», σχολίασε μεταξύ άλλων, ενώ επισήμανε ότι «οι διαπραγματευτικές ομάδες της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζουν το έργο τους για την εξεύρεση τρόπων τερματισμού αυτού του πολέμου με μια αξιοπρεπή ειρήνη».

Αναλυτικά η ανάρτηση Ζελένσκι:

«Την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία εξαπέλυσε περίπου 1.300 επιθετικά drones, σχεδόν 1.200 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 9 πυραύλους διαφόρων τύπων κατά της Ουκρανίας. Η περιοχή της Οδησσού και ο νότος της χώρας μας επλήγησαν ιδιαίτερα σκληρά. Οι υπηρεσίες μας συνεχίζουν το έργο τους για την αποκατάσταση της ομαλής ζωής στις περιοχές αυτές.

Αντιμετωπίζουμε αυτόν τον ρωσικό τρόμο σε πολλαπλά επίπεδα. Αυτή την εβδομάδα ελήφθη μια σημαντική απόφαση σχετικά με την εγγύηση χρηματοοικονομικής ασφάλειας για την Ουκρανία – η κατανομή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027 – μαζί με σημαντικά πακέτα βοήθειας από τη Νορβηγία και την Ιαπωνία, καθώς και μια συμφωνία με την Πορτογαλία για την από κοινού παραγωγή θαλάσσιων drones.

Οι διαπραγματευτικές ομάδες της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζουν το έργο τους για την εξεύρεση τρόπων τερματισμού αυτού του πολέμου με μια αξιοπρεπή ειρήνη. Επίσης, οι μακροπρόθεσμες κυρώσεις μας κατά της Ρωσίας αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο επιτιθέμενος πρέπει να καταλάβει ότι ο πόλεμος δεν αποφέρει οφέλη και πάντα επιστρέφει εκεί από όπου προήλθε.

Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν την Ουκρανία. Πρέπει να ενισχύσουμε τις αμυντικές δυνατότητες του κράτους μας, ώστε η διπλωματία να έχει μια πραγματική ευκαιρία να τερματίσει την αιματοχυσία».

Υπέρ της διεξαγωγής ευρύτερων διαβουλεύσεων με Ευρωπαίους εταίρους

Παράλληλα, τάχθηκε σήμερα υπέρ της διεξαγωγής ευρύτερων διαβουλεύσεων με Ευρωπαίους εταίρους, μετά τις συνομιλίες μεταξύ των αμερικανικών και ουκρανικών ομάδων στη Φλόριντα.

«Κινούμαστε σε έναν αρκετά ταχύ ρυθμό και η ομάδα μας στη Φλόριντα εργάζεται με την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης πως μόλις είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με το πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.