Ζελένσκι: Καλεί Μπάιντεν και Σι Τζινπίνγκ στη διάσκεψη ειρήνης στη Γενεύη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να συμμετάσχουν σε διάσκεψη για την ειρήνη που θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία στις 15-16 Ιουνίου.

«Κάνω έκκληση στους ηγέτες του κόσμου…στον πρόεδρο Μπάιντεν, τον ηγέτη των ΗΠΑ, και στον πρόεδρο Σι, τον ηγέτη της Κίνας…Σας παρακαλώ, στηρίξτε τη διάσκεψη ειρήνης με την ηγεσία σας και τη συμμετοχή σας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

For them, it is a pleasure to burn. We all know who we are dealing with. Russia is run by men who want to make it a norm – burning lives, destroying cities and villages, dividing people, and erasing national borders through war.



There is no nation that can stop such war alone,… pic.twitter.com/2AJ12vpdjM