Ζελένσκι: Η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι σχεδόν έτοιμη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δρομολογηθούν εξελίξεις και να υπογραφούν συμφωνίες για την τελική μορφή του ειρηνευτικού σχεδίου που προτείνεται στη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο 20 σημείων είναι σχεδόν έτοιμο κατά 90%, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε το βασικό ζήτημα της ατζέντας στη συζήτηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι θα τεθούν επί τάπητος θέματα εδαφικού οι εγγυήσεις ασφαλείας για την επόμενη μέρα της πολεμικής σύγκρουσης και την αποκατάσταση της χώρας, η οποία έχει υποστεί τεράστιες ζημιές σε βασικές υποδομές. Πρόσθεσε, δε, ότι η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι σχεδόν έτοιμη.

«Αυτή η συνάντηση έχει ως στόχο ειδικά να οριστικοποιήσουμε τα πάντα όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε.

Ανέφερε επίσης ότι επιθυμεί να συζητήσει με τον Τραμπ την άσκηση πρόσθετης πίεσης στη Ρωσία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σύμμαχοι μπορούν να πιέσουν τη Ρωσία ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια κατά τη διάρκεια ενός ενδεχόμενου δημοψηφίσματος και των εκλογών.



Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφώνησε σε συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ύστερα από εβδομάδες εντεινόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. «Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

Χαρακτηριστικά, γράφει στην ανάρτησή του: «Ο Ρουστέμ Ουμέροφ έδωσε αναφορά για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!».