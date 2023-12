Μπαράζ επιθέσεων στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Η ρωσική τρομοκρατία πρέπει να ηττηθεί

Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα τη μεγαλύτερη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους εδώ και μήνες στην Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 97 στο Κίεβο, στο νότιο, το δυτικό και το ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περίπου 110 πυραύλους σήμερα σε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία, δήλωσε στο Χ (πρώην twitter) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι περισσότεροι από αυτούς καταρρίφθηκαν και διαμηνύοντας ότι «θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ασφάλεια ολόκληρης της χώρας μας, κάθε πόλης και κάθε πολίτη. Η ρωσική τρομοκρατία πρέπει να ηττηθεί».

A maternity ward, educational facilities, a shopping mall, multi-story residential buildings and private homes, a commercial storage, and a parking lot. Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and other cities. Today, Russia used nearly every type of weapon in its… pic.twitter.com/q5q8Q98Njr

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και ζημιές αναφέρθηκαν σε μαιευτήριο στην πόλη Ντνίπρο στην κεντρική Ουκρανία και σε κτίρια στην Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, στην Οδησσό, στο νοτιοανατολικό και στο Χάρκοβο στο ανατολικό.

Δύο άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί στο Κίεβο, ενώ περισσότεροι πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια αποθήκης που υπέστη ζημιές από τα συντρίμμια πυρομαχικών που έπεσαν, διευκρίνισε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο Telegram.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Οδησσό και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, από τα πλήγματα πυραύλων σε κτίρια με κατοικίες, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας της Οδησσού.

Στην περιφέρεια της Λβιβ, η οποία συνορεύει με την Πολωνία, επιβεβαιώθηκε ότι επλήγησαν εγκαταστάσεις μιας κρίσιμης υποδομής, ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο, το οποίο αρνήθηκε να διευκρινίσει το είδος της υποδομής που επλήγη.

Το υπουργείο Ενέργειας της χώρας ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι κάτοικοι τεσσάρων περιφερειών στο βόρειο και το νότιο τμήμα της χώρας αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος μετά τη σημερινή ρωσική μαζική αεροπορική επίθεση με πυραύλους και drones.

«Ο εχθρός στοχοθέτησε κοινωνική και ζωτικής σημασίας υποδομή», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ουκρανικού στρατού δήλωσε επίσης ότι κατά τη σημερινή ρωσική αεροπορική επίθεση στοχοθετήθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψε 27 drones και 87 πυραύλους κρουζ που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις.

«Μπορούμε να πούμε ότι επρόκειτο για μαζική επίθεση», δήλωσε παράλληλα ο Γιούρι Ιχνάτ, ο εκπρόσωπος της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Χρησιμοποιήθηκαν υπερηχητικοί, πύραυλοι κρουζ και βαλλιστικοί πύραυλοι, μεταξύ των οποίων τύπου X-22, οι οποίοι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστούν, πρόσθεσε ο ίδιος σε σχόλιά του σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Η Ουκρανία προειδοποιεί εδώ και εβδομάδες ότι η Ρωσία μπορεί να αποθηκεύει πυραύλους για να εξαπολύσει μεγάλη αεροπορική εκστρατεία με στόχο το ουκρανικό σύστημα ενέργειας. Πέρυσι εκατομμύρια άνθρωποι είχαν βυθιστεί στο σκοτάδι από ρωσικά πλήγματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Η αεράμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε 27 drones και 114 από τους 158 πυραύλους κρουζ που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία, έγραψε ο αρχηγός του στρατού της Ουκρανίας Βαλέρι Ζαλούζνι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ήταν «η πιο μαζική επίθεση από αέρος», πρόσθεσε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι μια ρωσική πυραυλική επίθεση την Παρασκευή, μια από τις μεγαλύτερες από την αρχή του πλήρους πολέμου, απέδειξε ότι δεν μπορεί να γίνει λόγος για εκεχειρία με τη Μόσχα.

«Η Ρωσία δεν εξετάζει κανένα άλλο σενάριο εκτός από την πλήρη καταστροφή της Ουκρανίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει την έμπρακτη υποστήριξή της στην Ουκρανία αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία είναι τόσο δυνατή όσο ποτέ».

Our support for Ukraine is as strong as ever.



Russia’s war of aggression continues to cause devastation in Ukraine.



We stand united in our unwavering support to Ukraine, stepping up our political, humanitarian, financial and military support to the country in 2023 ↓ pic.twitter.com/s5f97Wn5ni