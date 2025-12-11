Ζελένσκι: Η Ουκρανία έστειλε στις ΗΠΑ το ενημερωμένο ειρηνευτικό σχέδιο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι το Κίεβο είχε παρουσιάσει στις ΗΠΑ μια επικαιροποιημένη έκδοση ενός σχεδίου ειρήνης.

Εκτός από το 20-σημείο σχέδιο, το πλαίσιο ειρήνης θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφάλειας και μια συμφωνία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, πρόσθεσε.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, είπε ότι οι ΗΠΑ είχαν συζητήσει την ιδέα της δημιουργίας μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» σε τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας από όπου θα αποσυρθούν οι δυνάμεις του Κιέβου, αλλά ότι οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις θα πρέπει να τεθούν σε δημοψήφισμα.