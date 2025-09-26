Ζελένσκι: Η Ουκρανία εντόπισε παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από drones, πιθανότατα ουγγρικά

Η Ουκρανία εντόπισε παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από αναγνωριστικά drones, τα οποία πιθανότατα είναι ουγγρικά, δήλωσε την Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης μέσω Telegram ότι, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση, τα drones ενδέχεται να έκαναν αναγνωριστική αποστολή για το βιομηχανικό δυναμικό στις δυτικές παραμεθόριες περιοχές της Ουκρανίας.



«Διέταξα να επαληθευτούν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και να υποβληθούν επείγουσες αναφορές για κάθε καταγεγραμμένο περιστατικό», δήλωσε μετά τη συνάντησή του με την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας.

Η Ουγγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, δύο οργανισμών που έχουν συμμαχήσει με το Κίεβο στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά οι σχέσεις μεταξύ Κιέβου και Βουδαπέστης ήταν συχνά τεταμένες.



Μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, πολλές μεγάλες ουκρανικές βιομηχανικές εταιρείες, ιδίως από την ανατολή και τον νότο, μετεγκαταστάθηκαν στη δυτική Ουκρανία και σε άλλες ασφαλέστερες περιοχές της χώρας.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ήταν επιφυλακτικός σχετικά με τη δυτική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και διατηρούσε στενότερες σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε σχέση με άλλα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε ότι το Κίεβο επέβαλε απαγόρευση εισόδου σε τρεις υψηλόβαθμους Ούγγρους στρατιωτικούς αξιωματούχους, σε απάντηση σε προηγούμενη απαγόρευση εισόδου που είχε επιβάλει η Ουγγαρία σε Ουκρανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Η Ουκρανία φιλοξενεί περίπου 150.000 Ούγγρους, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται στην περιοχή Transcript στα σύνορα με την Ουγγαρία. Η ουγγρική κυβέρνηση και το Κίεβο έχουν συχνά συγκρούσεις σχετικά με τα γλωσσικά δικαιώματα της κοινότητας.