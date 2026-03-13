Ζελένσκι: Η μετατόπιση της παγκόσμιας προσοχής στη Μ. Ανατολή δεν είναι καλή για την Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι, αν και είναι κατανοητό πως η προσοχή της διεθνούς κοινότητας έχει στραφεί στη Μέση Ανατολή, η εξέλιξη αυτή δεν είναι καλή για την Ουκρανία.

«Δεν υπάρχει τίποτα καλό για την Ουκρανία στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι κατανοητό ότι η προσοχή του κόσμου μετακινείται προς τη Μέση Ανατολή. Δεν είναι καλό για εμάς», δήλωσε, μιλώντας σε φοιτητές στο Παρίσι.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έφθασε σήμερα στο Παρίσι για να συνομιλήσει με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, σχετικά με τα μέσα για να αυξηθεί η πίεση επί της Ρωσίας σε μια στιγμή που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μονοπωλεί την προσοχή στον κόσμο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η απόφαση των ΗΠΑ να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο δεν βοηθά στον τερματισμό του πολέμου και στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, καθώς ζήτησε διαβεβαιώσεις υποστήριξης εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Reuters.

«Αυτή η μεμονωμένη χαλάρωση των μέτρων από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να παράσχει στη Ρωσία περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο. Σίγουρα δεν βοηθά στην επίτευξη ειρήνης», δήλωσε ο Ζελένσκι σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Η σύγκρουση στο Ιράν έχει επίσης εγείρει ερωτήματα σχετικά με την άμεση προμήθεια όπλων -ιδίως αεράμυνας- από τους Δυτικούς εταίρους στην Ουκρανία, καθώς τα αραβικά κράτη του Κόλπου μειώνουν τα δικά τους αποθέματα αεράμυνας για να αποκρούσουν τις καθημερινές επιθέσεις από την Τεχεράνη.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτό θα επιδεινώσει την οξεία έλλειψη πυραύλων αεράμυνας στην Ουκρανία . Αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι τα κράτη του Κόλπου χρησιμοποίησαν περισσότερους πυραύλους αεράμυνας PAC‑3 εναντίον ιρανικών επιθέσεων σε λίγες ημέρες από όσους έλαβε το Κίεβο από την Ουάσινγκτον σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Ακόμη, ο Μακρόν δήλωσε ότι η επίσκεψη του Ζελένσκι στο Παρίσι «μου επιτρέπει να τονίσω με έμφαση ότι τίποτα δεν θα μας αποτρέψει» από το να βοηθήσουμε την Ουκρανία και επαίνεσε την «αξιοσημείωτη επιμονή και το θάρρος » του Κιέβου στην αντίσταση στην επίθεση της Ρωσίας.

Ο Γάλλος ηγέτης επανέλαβε ότι δεν υπήρχε δικαιολογία για την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και ότι αν η Μόσχα πίστευε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα της έδινε ανάσα, τότε έκανε λάθος. Χωρίς να επεκταθεί, ο Μακρόν δήλωσε ότι η υποστήριξη όπλων προς την Ουκρανία θα ενισχυθεί.

Αυτή η 12η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στη Γαλλία από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022, την επομένη ενός σταθμού του στη Ρουμανία, έχει στόχο «να αποφευχθεί απολύτως» το ενδεχόμενο «να επισκιασθεί» ο πόλεμος στην Ουκρανία από τη σύγκρουση που ξέσπασε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που κυριαρχεί από τις 28 Φεβρουαρίου στην επικαιρότητα, εξήγησε σύμβουλος του Γάλλου προέδρου στους δημοσιογράφους.