Ζελένσκι: Η κατάσταση στο Ποκρόβσκ είναι η πιο δύσκολη - Σφίγγει ο ρωσικός κλοιός στο ανατολικό μέτωπο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τετάρτη ότι η πιο δύσκολη κατάσταση στο μέτωπο παραμένει στην ανατολική πόλη Ποκρόβσκ, όπου μαίνονται οι σφοδρότερες μάχες, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να υπερασπίζονται τις θέσεις τους γύρω από το Κουπιάνσκ στα βορειοανατολικά.

«Η πιο δύσκολη περιοχή τώρα είναι προς την κατεύθυνση του Ποκρόβσκ. Όπως και τις προηγούμενες εβδομάδες, πρόκειται για το σημείο με τη μεγαλύτερη ένταση των μαχών», ανέφερε ο Ζελένσκι στο βραδινό του διάγγελμα, μετά από σύσκεψη με τον αρχιστράτηγο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ενώ πρόσθεσε ότι η κατάσταση στο Κουπιάνσκ «παραμένει περίπλοκη, αλλά τις τελευταίες ημέρες οι δυνάμεις μας έχουν μεγαλύτερο έλεγχο. Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας».

Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου έρχονται καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση σε πολλά σημεία της ανατολικής γραμμής του μετώπου, με τον ουκρανικό στρατό να δίνει σκληρές μάχες μέσα στο Ποκρόβσκ, μία από τις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονέτσκ που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.