Ζελένσκι: Η κατάσταση γυρίζει και είναι ήδη ξεκάθαρο ποιος θα κερδίσει

Ο Ουκρανός πρόεδρος έστειλε το δικό του μήνυμα απευθυνόμενος μέσω βίντεο στην 80η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέδεσε τη «γέννηση» του θεσμού το 1943 με το γεγονός πως τότε ήταν εν εξελίξει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος σημειώνοντας πως « δεν είχε ακόμη τελειώσει, αλλά η κατάσταση ανατράπηκε - όλοι ήξεραν ποιος θα κερδίσει».

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

Απευθύνθηκα στους συμμετέχοντες των 80ων @goldenglobes Βραβείων. Αυτό το βραβείο γεννήθηκε σε μια ιδιαίτερη εποχή. Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είχε ακόμη τελειώσει, αλλά η κατάσταση ανατράπηκε - όλοι ήξεραν ποιος θα κέρδιζε. Τώρα είναι 2023. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά η κατάσταση γυρίζει και είναι ήδη ξεκάθαρο ποιος θα κερδίσει.

