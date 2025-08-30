Ζελένσκι: Η δολοφονία του πρώην προέδρου της ουκρανικής Βουλής ήταν «προσεκτικά σχεδιασμένη»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε το Σάββατο ότι η δολοφονία του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου, Αντρίι Παρούμπι, ήταν αποτέλεσμα οργανωμένης πλεκτάνης.

«Δυστυχώς, το έγκλημα σχεδιάστηκε προσεκτικά. Ωστόσο, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εξιχνίασή του», ανέφερε ο Ζελένσκι σε νεώτερη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο και του Γενικού Εισαγγελέα Ρουσλάν Κράβτσενκο, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το ενδεχόμενο ο Παρούμπι να είχε δεχθεί απειλές πριν από τη δολοφονία, καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει τις στιγμές πριν και μετά τους πυροβολισμούς.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), Βασίλ Μάλιουκ, να συμμετάσχει ενεργά στις έρευνες και να παρέχει στην κοινή γνώμη επαληθευμένες πληροφορίες το συντομότερο δυνατό.

Ουκρανία: Ο πρώην πρόεδρος της ουκρανικής Βουλής σκοτώθηκε από πυροβολισμούς στο Λβιβ (vid)

Ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου, σκοτώθηκε έπειτα από πυροβολισμούς το Σάββατο στο Λβίβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπως έγινε γνωστό από τις ουκρανικές Αρχές.

Η ουκρανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ανέφερε ότι ένας ένοπλος πυροβόλησε αρκετές φορές τον Παρούμπι, σκοτώνοντάς τον επί τόπου. Ο δράστης διέφυγε και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε λίγη ώρα αργότερα από το δίκτυο Strana, διακρίνεται ο δολοφόνος να περιμένει τον Παρούμπι να πλησιάσει προς το μέρος του, περπατώντας σε πεζοδρόμιο του Λβιβ και όταν το κάνει, τον πλησιάζει και τον εκτελεί. Οι πληροφορίες λένε πως τον πυροβόλησε οκτώ φορές, ενώ στη συνέχεια τρέπεται σε φυγή.

Des images montrent un tueur ouvrant le feu avec un pistolet en direction d'Andriy Parubiy ; au moment du meurtre, la victime est cachée des caméras de surveillance par des arbres, mais le tireur avec un sac Glovo est bien visible.🤬 https://t.co/Uxy1Efotxv pic.twitter.com/lRcMKtBLcD — Bounty (@JoelTarnawski) August 30, 2025

Ο 54χρονος Παρούμπι ήταν μέλος του Κοινοβουλίου, είχε διατελέσει πρόεδρός του από τον Απρίλιο του 2016 έως τον Αύγουστο του 2019 και ήταν ένας από τους ηγέτες των διαδηλώσεων το 2013-14 που ζητούσαν στενότερους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ήταν επίσης γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2014, περίοδο κατά την οποία ξεκίνησαν οι μάχες στην ανατολική Ουκρανία και η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Οι Αρχές δεν έδωσαν άμεση ένδειξη για το αν η δολοφονία είχε άμεση σχέση με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το 2014 είχε επιζήσει από μια απόπειρα δολοφονίας που είχε διαπραχθεί με χειροβομβίδα, μεταδίδουν ουκρανικά ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.

Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.



All necessary forces and means… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

Η εθνική αστυνομία ανέφερε ότι η ένοπλη επίθεση στο Λβιβ σημειώθηκε γύρω στο μεσημέρι. Ο δήμαρχος του Λβιβ, Αντρέι Σαντόβι, δήλωσε ότι η εύρεση του δολοφόνου και η διαλεύκανση των περιστάσεων της επίθεσης είναι υψίστης σημασίας.

«Πρόκειται για θέμα ασφάλειας σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο, όπου, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, δεν υπάρχουν απολύτως ασφαλείς περιοχές», έγραψε στο Telegram.

Ο ύποπτος ήταν ντυμένος ως διανομέας και οδηγούσε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό μέσο Suspilné επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

The Ukrainian president has been briefed on the killing of Andriy Parubiy, who was shot by a food delivery courier.



Law enforcement is searching for the gunman and working to establish his identity.



Volodymyr Zelensky called the murder “horrific” and offered condolences to the… https://t.co/LDuxFiiDIg pic.twitter.com/HlBksw3zrW — NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2025

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο χαιρέτισε σήμερα τη μνήμη «ενός πατριώτη», του οπίου «η συμβολή ήταν μεγάλη στον σχηματισμό του κράτους μας».