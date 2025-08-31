Τέμπη: Μια ιστορία συλλογικής παράνοιας

Τέμπη λοιπόν και επισήμως τέλος, τουλάχιστον ως προς τις εξωφρενικές θεωρίες συνωμοσίας, μετά και το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής με βάση το οποίο δεν βρέθηκαν ίχνη καύσης ή αλλοιώσεις από φωτιά στην εμπορική αμαξοστοιχία.

Προηγήθηκε το πόρισμα του ΕΜΠ στις αρχές Μαΐου που κατέληγε πάνω -κάτω στο ίδιο συμπέρασμα και ανέφερε ως πολύ πιθανό ενδεχόμενο τη δημιουργία πυρόσφαιρας από την καύση ελαίων σιλικόνης των μετασχηματιστών των αμαξοστοιχιών.

Ανάλογες επίσης ήταν και αντίστοιχες εκθέσεις κορυφαίων ξένων και Ελλήνων ειδικών.

Παράνομο συνεπώς και μη καταγεγραμμένο φορτίο δεν υπήρξε. Και εφ’όσον δεν υπήρξε τέτοιο, καταρρίπτεται αυτομάτως και η θεωρία του μπαζώματος και της συγκάλυψης.

Η χώρα ταλαιπωρήθηκε για 2,5 σχεδόν χρόνια για να καταλήξουμε στο αυτονόητο. Ότι τα Τέμπη συνέβησαν από μια αδιανόητα εγκληματική ολιγωρία κάποιων υπαλλήλων αλλά και από τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση συστημάτων ελέγχου και τηλεδιοικησης. Που κανονικά θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί το 2016.

Και αντί να επικεντρώσουμε εκεί, ασχολούμασταν με ξυλόλια, τολουόλια και σκοτεινούς λαθρέμπορους τους οποίους κάλυπταν δήθεν ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι κυβερνητικοί, θυσιάζοντας 57 νέους ανθρώπους, χωρίς καμιά απολύτως ηθική αναστολή.

Τα Τέμπη ήταν το τρίτο μεγάλο γεγονός που πυροδότησε θεωρίες συνωμοσίας κι αυτές με τη σειρά τους ένα κύμα συλλογικής παράνοιας στη χώρα.

Προηγήθηκε η οικονομική κρίση και τα μνημόνια όταν πολλοί πίστευαν ότι οι κακοί ξένοι μας ζήλευαν για τον ήλιο, τα τσίπουρα και τις θάλασσες και μας τιμώρησαν με περικοπές μισθών και επιδομάτων, στοχεύοντας στη φτωχοποίησή μας. Λες και είχαν προηγούμενα μαζί μας. Αλλά ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι είχαν, τι προηγούμενα είχαν με τους Πορτογάλους, τους Ιρλανδούς, τους Κύπριους που μπήκαν κι αυτοί στα μνημόνια ;

Ακολούθησε η πανδημία όπου πολλοί πίστεψαν επίσης ότι ήταν ένα κόλπο σκοτεινών κύκλων να μας καθυποτάξουν και εξολοθρεύοντας ένα μέρος του πληθυσμού, να ξεκινήσουν ένα great reset. Και ότι τα εμβόλια ήταν αδοκίμαστα και όργανα του διαβόλου. Κάνεις βέβαια απ’ αυτούς δεν εξήγησε ποτέ ότι από τον κορονοϊό πέθαναν μέχρι τώρα παγκοσμίως 8 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι. Αλλά χωρίς τα εμβόλια, και με βάση έγκυρες ασκήσεις προσομοίωσης, θα πέθαιναν περίπου 80.

Θεωρίες που ακόμα και τώρα εξακολουθεί δυστυχώς να πιστεύει μια καθόλου ευκαταφρόνητη μερίδα της κοινωνίας.

Και πάμε τώρα στο σήμερα και στα Τέμπη.

Δικαστικοί λειτουργοί λοιδορήθηκαν, σοβαροί εμπειρογνώμονες κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, πολιτικοί εξυβρίστηκαν και κατηγορήθηκαν αναπόδεικτα, θεσμοί καταρρακώθηκαν, μια κοινωνία έφτασε στα όρια της παράκρουσης.

Σε όλες ανεξαιρέτως τις έρευνες της κοινής γνώμης, οι 8 στους 10 δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται πια τη Δικαιοσύνη. Και οι 7 στους 10 δηλώνουν απολύτως βέβαιοι ότι υπήρξε συγκάλυψη.

Υπήρξαν ακόμα και κατηγορίες για δολοφονίες ανθρώπων που αποδείχθηκε τελικά ότι πέθαναν από παθολογικά αίτια, κατηγορίες για εξαφάνιση πτωμάτων που όμως δεν αναζήτησε κανείς, αναφορές για εσχάτη προδοσία, απαίτηση ακόμα και για εκτελέσεις!

Ποιος θα απολογηθεί τώρα για όλα αυτά ;

Ποιος θα ζητήσει μια συγνώμη όταν πάνω στα πτώματα 57 άτυχων νέων ανθρώπων χτίστηκαν καριέρες ;

Ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες του που μια ολόκληρη χώρα διασύρθηκε στο εξωτερικό ως ένα κράτος μαφιόζων που συγκαλύπτουν εγκλήματα ;

Τα Τέμπη λοιπόν τελείωσαν. Αλλά ο λεκές έμεινε. Και η ζημιά σε όλα τα επίπεδα είναι ανυπολόγιστη. Και ας ελπίσουμε ότι κάποτε στο μέλλον, θα βγουν τα αναγκαία διδάγματα.