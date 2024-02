Ζελένσκι: Η απόφαση των «27» στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ουκρανία θα αντέξει τις προκλήσεις

Τη συμφωνία των «27» για τη μακροχρόνια βοήθεια ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία χαιρέτησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται στις Βρυξέλλες, εν μέσω έντονων διαδηλώσεων την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για το αγροτικό ζήτημα.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η ενότητα της ΕΕ είναι κρίσιμη για τη δημιουργία του Ταμείου Βοήθειας για την Ουκρανία στο πλαίσιο της «Διευκόλυνσης» για την εμπόλεμη χώρα και «στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ουκρανία θα αντέξει τις όποιες προκλήσεις, όπως και η Ευρώπη».

Σημείωσε ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, αναφέροντας ότι η Μόσχα δέχεται βοήθεια από τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν.

Europe's own effectiveness will preserve our common European way of life and protect every European nation, regardless of any political challenges or changes. Especially this year, it is essential and decisive to demonstrate Europe’s complete reliability and effectiveness.