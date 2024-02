Πολιορκούν τις Βρυξέλλες οι αγρότες - Πάνω από 1.000 τρακτέρ στους δρόμους (live)

Εν μέσω ενός πρωτοφανούς αναβρασμού των αγροτών στην Ευρώπη, οι οποίοι οργανώνουν μεγάλη διαδήλωση στην πρωτεύουσα του Βελγίου, οι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται σήμερα στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Πάνω από χίλια τρακτέρ έχουν αποκλείσει τους δρόμους γύρω από το χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής των 27, με φόντο το θυμό του αγροτικού κόσμου για την ευρωπαϊκή πολιτική.

Καθώς οι αγρότες παρελαύνουν στις Βρυξέλλες, με την «πρωτεύουσα της ΕΕ» να παραλύει και να «φλέγεται», η ένταση αυξήθηκε μπροστά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ αγροτών και αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του γαλλικού δικτύου BFMΤV, διαδηλωτές πέταξαν αυγά στο κτίριο του ΕΚ, με την αστυνομία να απαντά με ρίψεις νερού, ενώ αγρότες άναψαν φωτιές.

AP Photo

Δείτε live εικόνα από τις Βρυξέλλες

«Δείτε με πόσους ανθρώπους είμαστε εδώ σήμερα, τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, οπότε πρέπει να έχετε ελπίδα. Πρέπει να έχουμε ελπίδα ότι αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν ότι η γεωργία είναι απαραίτητη. Είναι η τροφή, ξέρετε», δήλωσε ένας από τους αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στο Βέλγιο.

Belgian farmers protest as EU leaders gather for summit in Brusselshttps://t.co/HHYoOTtk6X