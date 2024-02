Όρμπαν: Είναι λάθος της Ευρώπης να μην παίρνει στα σοβαρά τη φωνή του λαού (vid)

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν πήγε χθες, Τετάρτη, το βράδυ στις Βρυξέλλες να συναντήσει τους θυμωμένους αγρότες, τασσόμενος με το μέρος «του λαού» τη στιγμή που αντιπαρατίθεται με τους άλλους 26 Ευρωπαίους ηγέτες σε ό,τι αφορά τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

«Είναι λάθος της Ευρώπης να μην παίρνει στα σοβαρά τη φωνή του λαού», δηλώνει σε βίντεο που ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Facebook. Στις εικόνες φαίνεται να περπατάει ανάμεσα στα τρακτέρ αφού έχει πέσει η νύκτα και να σφίγγει το χέρι ενός διαδηλωτή.

Back in #Brussels. We will stand up for the voice of the people! Even if the bureaucrats in Brussels blackmail us. #FarmerProtests pic.twitter.com/9Zws6ek9Hc