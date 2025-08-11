Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε τη Δευτέρα από τη διεθνή κοινότητα την άσκηση περαιτέρω πιέσεων στη Ρωσία προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος της Μόσχας στην χώρα του που μαίνεται εδώ και 3,5 χρόνια.

Η νέα παρέμβαση του Ζελένσκι έρχεται ενόψει της συνάντησης που θα έχουν στις 15 Αυγούστου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε ανάρτηση του στο X, o Ζελένσκι υπογράμμισε πως «η Ρωσία παρατείνει τον πόλεμο και, ως εκ τούτου, αξίζει ισχυρότερη παγκόσμια πίεση. Η Ρωσία αρνείται να σταματήσει τις δολοφονίες και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να λάβει καμία ανταμοιβή ή όφελος.

Και αυτό δεν είναι απλώς μια ηθική θέση – είναι μια λογική θέση. Οι παραχωρήσεις δεν πείθουν έναν δολοφόνο» υποστήριξε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, την τελευταία εβδομάδα η Ρωσία χρησιμοποίησε περισσότερες από χίλιες αεροπορικές βόμβες και σχεδόν 1.400 επιθετικά drones κατά της Ουκρανίας, ενώ συνεχίζονται και οι πυραυλικές επιθέσεις.

Όπως είπε, η χώρα του υπερασπίζεται τις ζωές των πολιτών και ενισχύει την αντιαεροπορική της άμυνα, επισημαίνοντας πως η διπλωματική πίεση πρέπει να είναι ανάλογη με την πραγματική κατάσταση στον πόλεμο.