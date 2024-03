Ζελένσκι για συνάντηση με Μητσοτάκη: Είμαι ευγνώμων στην Ελλάδα (vid)

Την ευγνωμοσύνη του στην Ελλάδα «που βοηθά το κράτος και την κοινωνία μας» εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Οδησσό.

Παράλληλα, ο κ. Ζελένσκι αναφέρθηκε στην ατζέντα των συνομιλιών που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό αναφορικά με τον πόλεμο με τη Ρωσία, τη διαδρομή για τα σιτηρά, την κατάσταση στα λιμάνια και άλλ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης@kmitsotakis και εγώ συζητήσαμε τρόπους επέκτασης του χώρου ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και για την προστασία της πρώτης γραμμής και όλων των πόλεων μας, συμπεριλαμβανομένης της Οδησσού. Η Ουκρανία απαιτεί περισσότερα συστήματα αεράμυνας.

Ενημερωθήκαμε επίσης για τη λειτουργία του διαδρόμου σιτηρών και την κατάσταση ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι κρίσιμο να ενισχυθεί η ασφάλεια των λιμενικών υποδομών.

Μιλήσαμε επίσης με τη στρατιωτική διοίκηση για την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή της Οδησσού και στο νότιο μέτωπο, καθώς και για μέτρα αντιμετώπισης του ρωσικού στόλου.

Είμαι ευγνώμων στην Ελλάδα που βοηθά το κράτος και την κοινωνία μας στην προστασία της ζωής.

