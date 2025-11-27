Ζελένσκι για Ρωσία: Διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα - Η Ουκρανία μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε «πυρά» κατά της Ρωσίας, κατηγορώντας την ότι «διαδίδει ένα ψευδές αφήγημα περί αδυναμίας του Κιέβου».

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Χ, επιμένει ότι η Ουκρανία μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Παράλληλα, τονίζει ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία για την ειρήνη και όχι στην Ουκρανία, καθώς αυτή είναι «η μόνη αιτία που ο πόλεμος συνεχίζεται», ενώ υποστήριξε ότι στο πεδίο της μάχης το Κίεβο έχει αποδείξει ότι στέκεται στα πόδια του.

The Russians are peddling the narrative around the world that Ukraine allegedly cannot defend itself. They are saying that Ukrainian warriors cannot defend themselves.



The daily combat results of the Ukrainian army, our special forces, and deep strikes – these are all proof that… pic.twitter.com/nTqx3OkHgl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 26, 2025

Σημειώνεται ότι, η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου έρχεται σε μια στιγμή πυρετωδών διαβουλεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, οι οποίες ξεκίνησαν στον απόηχο του αμερικανικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι:

«Οι Ρώσοι διαδίδουν σε όλο τον κόσμο το αφήγημα ότι η Ουκρανία δήθεν δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Λένε ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

Τα καθημερινά αποτελέσματα των μαχών του ουκρανικού στρατού, των ειδικών δυνάμεών μας και τα βαθιά χτυπήματα - όλα αυτά αποτελούν απόδειξη ότι η Ουκρανία μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.

Τώρα, κάθε εξουδετερωμένος Ρώσος κατακτητής, κάθε αναπλήρωση του ταμείου ανταλλαγής μας για την Ουκρανία, κάθε ρωσική επίθεση που έχουν αποκρούσει οι Ουκρανοί, κάθε κατεστραμμένο ρωσικό εξοπλισμό, κάθε εις βάθος χτύπημα που πραγματοποιούμε - όλα αυτά είναι επιχειρήματα που δείχνουν ότι αξίζει να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας, αξίζει να βοηθήσουμε την Ουκρανία και ότι δεν είναι η Ουκρανία που πρέπει να πιεστεί για ειρήνη, αλλά η Ρωσία - ο μόνος λόγος που συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος».