Ζελένσκι για Πούτιν: Θα κάνει ότι έκανε ο Χίτλερ - Δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί κανείς

Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός που έκανε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ένα τελεσίγραφο που δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανείς, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας στο ιταλικό ειδησεογραφικό κανάλι SkyTG24, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο Πούτιν δεν θα σταματήσει τη στρατιωτική του επίθεση ακόμη και αν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του για κατάπαυση του πυρός.

«Αυτά είναι μηνύματα τελεσιγράφου που δεν διαφέρουν από τα μηνύματα του παρελθόντος», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης σε δηλώσεις του που μεταφράζονταν και μεταδίδονταν απευθείας μέσω διερμηνέα.

«Ο ίδιος δεν θα σταματήσει», δήλωσε ο Ζελένσκι ,αναφερόμενος στον Πούτιν, κάνοντας έναν παραλληλισμό με την επεκτατική πολιτική του Ναζί δικτάτορα Αδόλφου Χίτλερ πριν ξεσπάσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

«Είναι το ίδιο πράγμα που έκανε ο Χίτλερ… Αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε αυτά τα μηνύματα», πρόσθεσε ο Ζελέσνκι.

Απορρίφθηκαν από την Ουκρανία, οι όροι για την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε την Παρασκευή 14/06, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ως «παράλογοι». Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του δήλωσε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, προσπαθεί να παραπλανήσει τις παγκόσμιες δυνάμεις και να υπονομεύσει τις πραγματικές ειρηνευτικές προσπάθειες.

Ο Πούτιν δήλωσε σε ομιλία του ότι η Ρωσία θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μόνο εάν το Κίεβο συμφωνήσει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του στο ΝΑΤΟ και να παραδώσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που διεκδικεί η Μόσχα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας περιέγραψε τα λόγια του ως «δηλώσεις χειραγώγησης που έχουν στόχο να παραπλανήσουν τη διεθνή κοινότητα (και) να υπονομεύσουν τις διπλωματικές προσπάθειες να επιτευχθεί μια δίκαια ειρήνη».

«Είναι παράλογο για τον Πούτιν, ο οποίος σχεδίασε, προετοίμασε και εκτέλεσε, μαζί με τους συνοδοιπόρους του, τη μεγαλύτερη ένοπλη επίθεση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να παρουσιάζεται ως ειρηνοποιός», προσθέτει το υπουργείο στην ανακοίνωση του.

Σε ξεχωριστές του δηλώσεις ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαήλο Ποντολιάκ, δήλωσε στο Reuters μέσω Zoom, ότι δεν «υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί συμβιβασμός» μεταξύ των δηλώσεων του Πούτιν και των όρων που θέτει η Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία.

«Προτείνει στην Ουκρανία να παραδεχτεί την ήττα της. Προτείνει στην Ουκρανία να παραδώσει νομικά τα εδάφη της στη Ρωσία. Προτείνει στην Ουκρανία να υπογράψει τη γεωπολιτική της κυριαρχία», δήλωσε ο Ποντολιάκ.

Ο Ποντολιάκ δήλωσε ότι ο Πούτιν προσπαθούσε να αρπάξει την ατζέντα των ειδήσεων από την Ουκρανία κάνοντας την ομιλία του λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής.

Ο σύμβουλος, ο οποίος συχνά ενεργεί ως εκπρόσωπος του γραφείου του προέδρου, δήλωσε ότι η Μόσχα προσπαθεί επίσης να παρουσιαστεί στον κόσμο, και ιδιαίτερα στις χώρες του «Παγκόσμιου Νότου», ως η πλευρά που ενδιαφέρεται περισσότερο για την ειρήνη.

«Με τη δήλωση του Πούτιν, η Ρωσία εμφανίζεται σαν να μην ήταν αυτοί που ξεκίνησαν την επίθεση... αλλά σαν να προτείνουν την ειρήνη και η Ουκρανία να μην τη θέλει», είπε.

Ο Ποντολιάκ είπε ότι η Ουκρανία θέλει την ειρήνη, αλλά μόνο αν η Ρωσία τιμωρηθεί δίκαια για την επιθετικότητά της και διατηρηθεί η κυριαρχία της Ουκρανίας.

Ο Ποντολιάκ δήλωσε επίσης στο Χ ότι οι απαιτήσεις του Ρώσου προέδρου «αντιβαίνουν στην κοινή λογική».

