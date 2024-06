Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έθεσε τις προϋποθέσεις για να καθίσει η Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων - ακόμα και αύριο, όπως είπε - με την Ουκρανία για την κατάπαυση πυρός, διαμηνύοντας παράλληλα, στο περιθώριο της συναντησης που είχε την Παρασκευή με την ηγεσία του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, ότι ο κόσμος έχει ωθηθεί στο «σημείο χωρίς επιστροφή», εξαιτίας της αλαζονείας της Δύσης, όπως μεταδίδει τα διεθνή ειδησεογραφικά μέσα Investors Observer, Reuters και γαλλικό πρακτορείο.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συνάντηση που είχε με την ηγεσία του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Πούτιν επέκρινε τις ενέργειες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τους ότι υπονομεύουν την παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα.

Ο Πούτιν επεσήμανε συγκεκριμένα την απόφαση της Ουάσιγκτον να αποχωρήσει μονομερώς από τη Συνθήκη κατά των βαλλιστικών πυραύλων ως βασικό παράγοντα για την αποσταθεροποίηση της διεθνούς ασφάλειας.

«Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι ήταν η Ουάσιγκτον εκείνη που υπονόμευσε τη στρατηγική σταθερότητα ανακοινώνοντας τη μονομερή αποχώρηση από τη Συνθήκη για την Αντιβαλλιστική Πυραυλική Προστασία» και πως «μαζί με τους δορυφόρους του ΝΑΤΟ κατέστρεψαν το σύστημα μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ελέγχου των εξοπλισμών που υπήρχε στην Ευρώπη για δεκαετίας».

