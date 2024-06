Ερυθρά Θάλασσα: Ένας ναυτικός τραυματίστηκε σοβαρά από πυραυλική επίθεση των Χούθι

Ένας ναυτικός τραυματίστηκε σοβαρά την Πέμπτη, όταν δύο πύραυλοι κρουζ που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης έπληξαν ένα πλοίο ουκρανικής ιδιοκτησίας στον Κόλπο του Άντεν, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου M/V Verbena ανέφερε ζημιές και επακόλουθες πυρκαγιές. Το πλήρωμα συνεχίζει τις προσπάθειες κατάσβεσης, ανέφερε η CENTCOM στο X.

Ο τραυματίας ναυτικός απομακρύνθηκε από το πλοίο και μεταφέρθηκε σε κοντινό πλοίο για να του προσφερθεί ιατρική περίθαλψη.

Houthis Strike M/V Verbena in Gulf of Aden, USS Philippine Sea Medically Evacuates Injured Mariner



