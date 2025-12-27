Ζελένσκι: Αν Ευρώπη και ΗΠΑ σταθούν στο πλευρό μας, θα σταματήσουμε τον Πούτιν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιγράφει σε ανάρτησή του στο X το πλαίσιο συνεργασίας της Ουκρανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επόμενη ημέρα της χώρας, κάνοντας λόγο για έναν κοινό οδικό χάρτη ευημερίας με χρονικό ορίζοντα έως το 2040.

Όπως αναφέρει, το σχέδιο που διαμορφώνεται από κοινού με τις ΗΠΑ καλύπτει κρίσιμα στοιχεία μιας συνολικής συμφωνίας για επενδύσεις και μελλοντική ανάπτυξη. Στον πυρήνα του βρίσκονται εθνικοί στόχοι, όπως η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η επιστροφή των προσφύγων, η άνοδος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και οι εγγυήσεις ασφάλειας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και στην πορεία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε στρατηγικές για τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτιμά ότι το κόστος της ανοικοδόμησης της χώρας θα κινηθεί μεταξύ 700 και 800 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ότι έχει επιτευχθεί κοινή αντίληψη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη δημιουργία σειράς χρηματοδοτικών εργαλείων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Ταμείο για την Οικοδόμηση της Ουκρανίας, μια κρατική επενδυτική πλατφόρμα της Ουκρανίας, ένα Ταμείο για την Ανάπτυξη της Ουκρανίας και ένα Ταμείο για την Ανάπτυξη και τις Ευκαιρίες της Ουκρανίας. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη σύσταση Ταμείου Ανθρώπινου Κεφαλαίου και τη στήριξη της επιστροφής των πολιτών στη χώρα.

We are working with the United States on the roadmap for Ukraine’s prosperity. Our vision, together with the United States, extends to 2040, covering the key elements of an agreement on investment and future prosperity.



Σε άλλη ανάρτηση, ο Ζελένσκι επαναλαμβάνει ότι η Ουκρανία δεν ξεκίνησε τον πόλεμο, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι εκείνη που φέρει την ευθύνη. Τονίζει ότι το Κίεβο στήριξε την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός και ότι έχει αποδεχθεί σειρά συμβιβασμών, οι οποίοι αποτυπώνονται τόσο στο σχέδιο συμφωνιών όσο και στο γνωστό 20σέλιδο πλάνο της ουκρανικής πλευράς. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος», σημειώνει.

Για το Κίεβο, όπως τονίζει, η απόλυτη προτεραιότητα είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών και η επίτευξη ειρήνης. Ωστόσο, για να υπάρξει ισχυρή διαπραγματευτική θέση, απαιτείται η στήριξη της διεθνούς κοινότητας, και ειδικά της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ζελένσκι επισημαίνει ότι οι ουκρανικές αεράμυνες παραμένουν ανεπαρκείς, όπως και ο εξοπλισμός και η χρηματοδότηση, παρά τις πρόσφατες ευρωπαϊκές αποφάσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για ενίσχυση της παραγωγής όπλων και, κυρίως, drones.

Αναφερόμενος στη στάση της Μόσχας, υποστηρίζει ότι, ενώ η Ουκρανία επιδιώκει την ειρήνη, η Ρωσία δείχνει πρόθεση να συνεχίσει τον πόλεμο. Όπως σημειώνει, αν Ευρώπη και Αμερική σταθούν ενωμένες στο πλευρό του Κιέβου, «μαζί θα σταματήσουμε τον Βλαντίμιρ Πούτιν». Αντίθετα, προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε στήριξη προς τη Ρωσία θα παρατείνει τη σύγκρουση, με κινδύνους που αφορούν ολόκληρο τον κόσμο, καθώς - όπως λέει - η Ρωσία δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία, ανεξαρτήτως συμφωνιών ή δηλώσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας ενόψει εκλογικών διαδικασιών ή ενδεχόμενου δημοψηφίσματος. Ο Ζελένσκι τονίζει ότι ο ουρανός της χώρας πρέπει να είναι απολύτως ασφαλής και η ασφάλεια να διασφαλίζεται σε όλη την επικράτεια, με παρουσία παρατηρητών παντού. Αποκαλύπτει, μάλιστα, ότι σύμφωνα με ενημέρωση από την Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας, η Ρωσία έχει ήδη θέσει ως στόχο να διευκολύνει τη συμμετοχή στην ψηφοφορία Ουκρανών που βρίσκονται στη Ρωσία ή σε προσωρινά κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, προκειμένου αργότερα να αμφισβητήσει τη νομιμότητα των εκλογών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημειώνει ότι υπάρχουν «κόκκινες γραμμές» για την Ουκρανία και τον λαό της, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ύπαρξη προτάσεων συμβιβασμού σε εξαιρετικά ευαίσθητα ζητήματα, όπως τα εδαφικά και ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια. Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζει ότι πριν από οποιαδήποτε απόφαση θα υπάρξει ενημέρωση των πολιτών, καθώς ο τελικός λόγος ανήκει στον ουκρανικό λαό, είτε μέσω δημοψηφίσματος είτε μέσω νομοθετικών αλλαγών.