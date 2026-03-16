Ζελένσκι: Έχω ό,τι χρειάζεται ο Νετανιάχου και εκείνος ό,τι χρειάζομαι εγώ

Μήνυμα συνεργασίας προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, σε συνέντευξή του στον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό i24.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινηθεί άμεσα απέναντι στο Ιράν, προειδοποιώντας για την εντεινόμενη στρατιωτική σύμπραξη μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας. Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό i24NEWS.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις επαφές που διατηρεί η ουκρανική πλευρά με την ισραηλινή ηγεσία στο πλαίσιο της τρέχουσας περιφερειακής σύγκρουσης. Όπως αποκάλυψε, δεν έχει υπάρξει ακόμη απευθείας συνομιλία του με τον Νετανιάχου από την έναρξη των εχθροπραξιών, ωστόσο –όπως σημείωσε– η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζεται μέσω επίσημων διαύλων.

«Όχι, δεν μιλήσαμε, μολονότι η ομάδα μου βρίσκεται σε επαφή με το επιτελείο του. Εκείνος έχει ό,τι χρειάζομαι εγώ και εγώ έχω ό,τι χρειάζεται εκείνος. Είμαι λοιπόν έτοιμος για αυτόν τον διάλογο. Πιστεύω ότι πρόκειται για έναν σημαντικό διάλογο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη ρωσική διάσταση της σύγκρουσης, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι ευρήματα από καταρριφθέντα drones στη Μέση Ανατολή υποδηλώνουν ρωσική εμπλοκή στον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί το Ιράν.

«Είδαμε ορισμένες λεπτομέρειες από ένα Shahed που καταστράφηκε σε χώρα της Μέσης Ανατολής. Τα εξαρτήματα ήταν ρωσικά. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι οι Ιρανοί δεν το παρήγαγαν», ανέφερε.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed που χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με τα πρώτα μοντέλα που εμφανίστηκαν στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει το Shahed της πρώτης περιόδου του πολέμου με τα σημερινά. Η τεχνολογία τους έχει εξελιχθεί. Κάθε φορά που αλλάζαμε τις δικές μας τεχνολογίες, εκείνοι αποκτούσαν εμπειρία – μια αιματηρή εμπειρία εις βάρος του λαού μας και της χώρας μας – και εξαπέλυαν επιθέσεις αποκλειστικά εναντίον αμάχων», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, σχεδόν το σύνολο των συγκεκριμένων drones έχει χρησιμοποιηθεί για πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους. «Το 99% των Shahed έχει χρησιμοποιηθεί εναντίον αμάχων», τόνισε, περιγράφοντας τον αντίκτυπο των επιθέσεων σε ουκρανικές πόλεις και κατοικημένες περιοχές.