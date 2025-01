Ζελένσκι: Δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν στην περιοχή του Κούρσκ

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αιχμαλώτισαν το Σάββατο (11/1) δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες στην περιοχή του Κούρσκ στη Ρωσία, ανακοίνωσε μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι και οι δύο είναι ζωντανοί και ανακρίνονται από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του.

Μάλιστα, τόνισε ότι η αιχμαλώτισή τους δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς οι ρωσικές και βορειοκορεάτικες δυνάμεις εκτελούν τους τραυματίες τους για να αποσιωπήσουν οποιαδήποτε απόδειξη εμπλοκής της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Είμαι ευγνώμων στους στρατιώτες της Τακτικής Ομάδας Νο. 84 των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς και στους αλεξιπτωτιστές μας, που συνέλαβαν αυτά τα δύο άτομα», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Επεσήμανε, μάλιστα, ότι οι δύο στρατιώτες που συνελήφθησαν λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

«Όπως συμβαίνει με όλους τους αιχμαλώτους πολέμου, στους δύο στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα παρέχεται η απαραίτητη ιατρική βοήθεια», ανέφερε ο Ζελένσκι στο Χ.

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.



