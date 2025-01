Συνομιλία Μπάιντεν - Ζελένσκι: Ανάγκη να συνεχίσει η υποστήριξη στην Ουκρανία

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν στη συνέχιση της υποστήριξης της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία σε συνομιλία που είχε την Παρασκευή (10/1), με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Είναι τώρα ξεκάθαρο ότι ο πόλεμος του προέδρου (Βλαντίμιρ) Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας αποτέλεσε καταστροφή για τη Ρωσία. Λόγω του θάρρους και της αποφασιστικότητας του ουκρανικού λαού, και με την υποστήριξη των ΗΠΑ, η Ρωσία απέτυχε να εκπληρώσει οποιονδήποτε από τους στρατηγικούς της στόχους στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Από την άλλη, ο Ουκρανός πρόεδρος προχώρησε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ, όπου αναφέρεται στη συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο Μπάιντεν, εκφράζοντας αρχικά τη θλίψη του για την κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια και έπειτα τονίζοντας πόσο εκτιμά τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου προς τη χώρα του.

Επίσης, υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο της συνομιλίας τους έγινε εκτενής αναφορά στο νέο πακέτο κυρώσεων των ΗΠΑ προς τη Ρωσία, αλλά και για την κατάστασή που επικρατεί στο πεδίο της μάχης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου:

I spoke with @POTUS and expressed my condolences over the devastating wildfires in California and the tragic loss of lives. I acknowledged the heroism of Americans who are working tirelessly to save lives and contain the spread of these wildfires.



I also thanked him for the…