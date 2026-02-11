Ζελένσκι: Δεν θα διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία εάν πρώτα δεν υπάρξει εκεχειρία

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο επρόκειτο να ανακοινώσει στις 24 Φεβρουαρίου σχέδιο για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στη χώρα. Ξεκαθάρισε ότι, για να στηθούν κάλπες, προϋπόθεση είναι η εκεχειρία.

Σχετικά με τον τόπο πιθανών διαπραγματεύσεων, ο Ουκρανός ηγέτης ήταν σαφής: δεν πρόκειται να διεξαχθούν συνομιλίες σε ρωσικό έδαφος.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να κινηθούν σε κοινή διαπραγματευτική γραμμή απέναντι στη Ρωσία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι δυνατό να τερματιστεί ο πόλεμος μέχρι το καλοκαίρι μόνο εάν αυξηθεί η πίεση στη Μόσχα από τις ΗΠΑ.

Επίσης, ανέφερε ότι είχε συνομιλία με τον Μακρόν, ο οποίος τον ενημέρωσε για την πρόσφατη επίσκεψη του στενού συνεργάτη και βοηθού του στη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι τόνισε ακόμα ότι η Ευρώπη χρειάζεται ουσιαστικά «εργαλεία πίεσης» απέναντι στη Ρωσία και όχι απλώς δηλώσεις.