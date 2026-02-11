Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σκοπεύει να ανακοινώσει το σχέδιο για τις προεδρικές εκλογές και το δημοψήφισμα στις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τετάρτη, το οποίο επικαλείται Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που εμπλέκονται στον σχεδιασμό.

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι, σύμφωνα με το πλαίσιο που συζητείται από τους διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα υποβληθεί σε δημοψήφισμα από τους Ουκρανούς, οι οποίοι θα ψηφίσουν ταυτόχρονα στις εθνικές εκλογές, προσθέτοντας ότι οι αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο οι εθνικές εκλογές και το δημοψήφισμα να πραγματοποιηθούν τον Μάιο.

Η Ουκρανία έχει πλέον αρχίσει να σχεδιάζει προεδρικές εκλογές παράλληλα με δημοψήφισμα για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, ανέφερε η Financial Times την Τετάρτη, επικαλούμενη Ουκρανούς και Δυτικούς αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.