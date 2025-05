Ζελένσκι: Δεν έχουμε καμία σαφή απάντηση από τη Ρωσία στις προτάσεις για κατάπαυση πυρός

«Έτοιμος» να πάει στην Τουρκία για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βίντεο - ανάρτησή του, αφήνοντας πάντως αιχμές κατά της Μόσχας, σημειώνοντας πως «ο κόσμος δεν έχει ακόμη λάβει σαφή απάντηση από τη Ρωσία στις πολυάριθμες προτάσεις για κατάπαυση του πυρός».

Παράλληλα, έριξε εκ νέου πυρά στη Ρωσία για το γεγονός πως συνεχίζει ακόμα τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

«Η Ουκρανία υποστήριζε πάντα τη διπλωματία. Είμαι έτοιμος να έρθω στην Τουρκία. Δυστυχώς, ο κόσμος δεν έχει ακόμη λάβει σαφή απάντηση από τη Ρωσία στις πολυάριθμες προτάσεις για κατάπαυση του πυρός.

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις συνεχίζονται. Η Μόσχα παρέμεινε σιωπηλή όλη την ημέρα σχετικά με την πρόταση για άμεση συνάντηση. Μια πολύ περίεργη σιωπή. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η Ρωσία θα πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο - και όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Δεν έχει νόημα να συνεχιστούν οι σκοτωμοί.

Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει εκφράσει πλήρη ετοιμότητα να φιλοξενήσει τη συνάντηση. Είναι σημαντικό ο πρόεδρος Τραμπ να υποστηρίξει πλήρως τη συνάντηση και θα θέλαμε να βρει μια ευκαιρία να έρθει στην Τουρκία»

Ukraine has always supported diplomacy. I am ready to come to Türkiye. Unfortunately, the world still has not received a clear response from Russia to the numerous proposals for a ceasefire.



Russian shelling and assaults continue. Moscow has remained silent all day regarding the… pic.twitter.com/4AGiLX5Sdf