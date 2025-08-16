Ζαχάροβα στη «Συμμαχία των Προθύμων»: Μην ξεχάσετε χαρτοπετσέτες και ζάχαρη

Με σκωπτικό ύφος σχολίασε τις πληροφορίες για την επικείμενη συνεδρίαση της «Συμμαχίας των Προθύμων» σχετικά με το ουκρανικό ζήτημα, η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα κάλεσε τους ηγέτες να «μην ξεχάσουν τις χαρτοπετσέτες και τα κουταλάκια για τη ζάχαρη», ενόψει της τηλεδιάσκεψης που έχει προγραμματιστεί για τις 17 Αυγούστου, υπό την προεδρία του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Οι αναφορές της παραπέμπουν στο περιστατικό του Μαΐου, όταν βίντεο που τράβηξαν επιβάτες σε τρένο προς το Κίεβο εμφάνιζε τον Μακρόν να απομακρύνει βιαστικά από το τραπέζι ένα μικρό λευκό δέμα. Το Ελιζέ είχε διευκρινίσει τότε ότι επρόκειτο για χαρτομάντιλο στις θεωρίες περί ναρκωτικών.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr — Élysée (@Elysee) May 11, 2025

Οι ισχυρισμοί αυτοί, που διακινήθηκαν κυρίως από φιλορωσικούς λογαριασμούς, διαψεύστηκαν με φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ευκρίνειας από τα διεθνή πρακτορεία AFP και AP, τα οποία έδειξαν ότι το «ύποπτο φακελάκι» ήταν στην πραγματικότητα ένα τσαλακωμένο χαρτομάντιλο.