Ζαχάροβα: Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν με ψευδή πρόφαση, φανταστική η ιρανική απειλή

Η Ρωσία κατηγόρησε την Τετάρτη τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι χρησιμοποιούν μια φανταστική απειλή από το Ιράν ως πρόσχημα για να ανατρέψουν τη συνταγματική του τάξη και δήλωσε ότι οι εκκλήσεις της Ουάσιγκτον προς τους Ιρανούς να πάρουν την εξουσία από τους ηγέτες τους είναι κυνικές και απάνθρωπες.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που πραγματοποιούνταν ακόμη και την περασμένη εβδομάδα, ως κάλυψη για να συγκαλύψουν ένα σχέδιο αλλαγής καθεστώτος εκεί.

Η Ρωσία έχει συνθήκη στρατηγικής συνεργασίας με το Ιράν και ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε ως την κυνική δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ το Σάββατο.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η φανταστική, επινοημένη ιρανική απειλή, που επαναλαμβανόταν επί πολλά χρόνια, ήταν απλώς ένα πρόσχημα για την υλοποίηση ενός πολυετούς σχεδίου βίαιης ανατροπής της συνταγματικής τάξης ενός κυρίαρχου κράτους... που η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ δεν συμπαθούν», δήλωσε η Ζαχάροβα στους δημοσιογράφους.

Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η Ζαχάροβα υπαινίχθηκε την έκκλησή του προς τους Ιρανούς να πάρουν την εξουσία από τη θρησκευτική ηγεσία.

«Είναι ακόμη πιο κυνικό και απάνθρωπο να ακούμε εκκλήσεις προς τους Ιρανούς να καταλάβουν την εξουσία, όπως λέει η Δύση, όταν η Δύση κυριολεκτικά ξεριζώνει αυτά τα χέρια από τους Ιρανούς», δήλωσε.