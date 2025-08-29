Ζαχάροβα: «Μονόπλευρες» οι προτάσεις της Δύσης για την ασφάλεια της Ουκρανίας

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σχολίασε την Παρασκευή ότι οι δυτικές προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα αυξήσουν τον κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Δύσης, μετατρέποντας το Κίεβο σε «στρατηγικό προβοκάτορα» στα σύνορα της Ρωσίας.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται για να καταρτίσουν ένα σύνολο εγγυήσεων για την Ουκρανία που μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας και θα έχει ως στόχο να προστατεύσει το Κίεβο από μια πιθανή μελλοντική επίθεση από τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι αναμένει να καθοριστεί ένα πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας μόλις την επόμενη εβδομάδα.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να βασίζονται στην επίτευξη κοινής αντίληψης που να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας», δήλωσε την Παρασκευή η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, προσθέτοντας ότι οι τρέχουσες προτάσεις ήταν «μονόπλευρες και σαφώς σχεδιασμένες για να περιορίσουν τη Ρωσία».

«Αυτή η γραμμή (προτάσεων) παραβιάζει την αρχή της αδιαίρετης ασφάλειας και αναθέτει στο Κίεβο τον ρόλο ενός στρατηγικού προβοκάτορα στα σύνορα της Ρωσίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο η συμμαχία (του ΝΑΤΟ) να εμπλακεί σε ένοπλη σύγκρουση με τη χώρα μας».

Η Μόσχα έχει δηλώσει προηγουμένως ότι δεν της αρέσουν οι ευρωπαϊκές προτάσεις και δεν θα δεχτεί καμία παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ σε ουκρανικό έδαφος.