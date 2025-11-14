Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την Παρασκευή τα σχόλια ενός Γερμανού στρατηγού σχετικά με την πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Γερμανίας ως αβάσιμη πρόκληση φόβου και κινδυνολογία.

Ο αντιστράτηγος Αλεξάντερ Σόλφρανκ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι μια ρωσική απόφαση να επιτεθεί σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ θα εξαρτηθεί από τη στάση των Δυτικών συμμάχων, και τόνισε επίσης ότι η Μόσχα έχει τις «τρέχουσες δυνατότητες και μαχητική ισχύ» για να «ξεκινήσει μια μικρής κλίμακας επίθεση εναντίον εδάφους του ΝΑΤΟ ήδη από αύριο».

Ερωτηθείσα την Παρασκευή για ευρύτερα σχόλια που φέρεται να έκανε ο Σόλφρανκ σχετικά με τις προετοιμασίες της Γερμανίας για μια πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα δεν σχεδιάζει να επιτεθεί σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά ενεργεί για να διασφαλίσει τη δική της ασφάλεια σε μια εποχή που το ΝΑΤΟ ενισχύει τις δυνάμεις του κοντά στα σύνορά του.

«Η συζήτηση για σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μοιάζει με μέρος μιας εκστρατείας πλύσης εγκεφάλου στον πληθυσμό προκειμένου να δικαιολογήσει τα δικά του λάθη, τους λανθασμένους υπολογισμούς και τα εγκλήματά του», είπε η Ζαχάροβα.