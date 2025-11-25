Ζαχάροβα: Η ΕΕ πρέπει να επιστρέψει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αν δεν θέλει να κατηγορηθεί για κλοπή

Τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με το δικαίωμα της Ευρώπης να διαθέτει τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, σχολίασε σε ανάρτησή της στο Telegram, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, τονίζοντας ότι μόνο η Ρωσία μπορεί να αποφασίσει για τη μοίρα τους.

«Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίζει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της», τόνισε η Ζαχάροβα και υποστήριξε πως «όσοι κρατούν παράνομα χρήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας οφείλουν να τα επιστρέψουν, αν δεν θέλουν να χαρακτηριστούν κλέφτες και να λάβουν τη σκληρότερη απάντηση για το έγκλημά τους».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επισήμανε ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες πιθανές προσπάθειες κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα ο Μακρόν ανέφερε ότι η Ευρώπη έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν δεσμευμένα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.