Υπουργός Άμυνας Ιταλίας: Σχεδιάζουμε την απόκτηση στρατιωτικής δύναμης εφέδρων

Σε βασικές αλλαγές οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στο εσωτερικό των ιταλικών ενόπλων δυνάμεων αναφέρθηκε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι, Γκουίντο Κροζέτο.

«Όπως κάνουν και οι σύμμαχοί μας, εκτός από το βάρος που δίδεται στα σχέδια για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και του επαγγελματικού μας μοντέλου, το υπουργείο μας εργάζεται και με αντικείμενο την εθελοντική δύναμη εφέδρων, για την οποία έχω μιλήσει εδώ και καιρό», τόνισε ο Κροζέτο.

Με αναφορά στο ίδιο, πάντα θέμα, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας πρόσθεσε: «Πρόκειται για σύγχρονο και ευέλικτο ανθρώπινο δυναμικό, με πολίτες οι οποίοι πρόκειται να θέσουν στις υπηρεσίες του κράτους γνώσεις καθοριστικής σημασίας, από την κυβερνοασφάλεια μέχρι τις ψηφιακές τεχνολογίες, από το διάστημα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη.

Δεν πρόκειται για μέτρο που θέλει να αντικαταστήσει την προσωρινή έλλειψη επαγγελματικού στρατιωτικού προσωπικού, το οποίο δεν μπορεί να συνεχίσει να μειώνεται. Πρόκειται για μια γέφυρα η οποία θα συνδέει ένοπλες δυνάμεις και κοινωνία, ικανή να ενισχύσει όχι μόνον την άμυνα, αλλά και την κουλτούρα της ασφάλειας, η οποία είναι βασικής σημασίας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού Τύπου, σε μια πρώτη φάση, η στρατιωτική αυτή δύναμη εφέδρων θα απαρτίζεται - πιθανότατα - από δέκα χιλιάδες άνδρες και γυναίκες.