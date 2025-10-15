Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακάλεσε τουλάχιστον έξι βίζες από αλλοδαπούς που γιόρτασαν δημοσίως τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο την Τρίτη.

Όπως αναφέρει το Politico, η κίνηση αυτή προκάλεσε κριτική από τους υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου και ώθησε μια νομική ομάδα να υπερασπιστεί δωρεάν τους ανθρώπους αυτούς.

Σε μια ανάρτηση στο X, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι έλαβε μέτρα εναντίον ατόμων από την Αργεντινή, τη Νότια Αφρική, το Μεξικό, τη Βραζιλία, τη Γερμανία και την Παραγουάη, μοιράζοντας παραδείγματα αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που γιόρταζαν τη δολοφονία του Κερκ κατά τη διάρκεια μιας πανεπιστημιακής συζήτησης στη Γιούτα τον περασμένο μήνα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία υποχρέωση να φιλοξενούν αλλοδαπούς που επιθυμούν το θάνατο Αμερικανών», δήλωσε το υπουργείο. Το υπουργείο δεν προσδιόρισε τα ονόματα των κατόχων βίζας ούτε διευκρίνισε τον τύπο των βίζων που ανακλήθηκαν.

Οι ανακλήσεις ακολούθησαν προηγούμενες προειδοποιήσεις του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι οι αλλοδαποί με βίζα που επαινούσαν τον θάνατο του Κερκ θα πρέπει να «προετοιμαστούν για απέλαση». Μια μέρα μετά τον πυροβολισμό του Κερκ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Christopher Landau έδωσε εντολή στους προξενικούς υπαλλήλους να παρακολουθούν τέτοιου είδους σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να εντοπίζουν τους συντάκτες τους.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση, ο δικηγόρος μετανάστευσης Έρικ Λι, συνιδρυτής του Consular Accountability Project, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο οργανισμός νομικής υπεράσπισης θα εκπροσωπούσε δωρεάν όσους είχαν τη βίζα τους απορριφθεί ή ανακληθεί λόγω «δηλώσεων σχετικών με τον Τσάρλι Κερκ».

Ο πρώην σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα, Ντέιβιντ Άξελροντ, επέκρινε τις ενέργειες της κυβέρνησης στο X, γράφοντας: «Οι ΗΠΑ ανακαλούν τις βίζες 6 αλλοδαπών για χλευαστικά σχόλια μετά θάνατον για τον Τσάρλι Κερκ – ο οποίος, κατά ειρωνικό τρόπο, ήταν αυτοαποκαλούμενος υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου!».