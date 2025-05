Υπόθεση κατασκοπείας στην Ουγγαρία: Δύο Ουκρανοί πράκτορες στο στόχαστρο

Μια σειρά αμοιβαίων κατηγοριών για κατασκοπεία ανάμεσα σε Βουδαπέστη και Κίεβο εξαπολύονται το τελευταίο διάστημα.

Η πιο πρόσφατη αφορά στις ουγγρικές υπηρεσίες ασφαλείας που υποστηρίζουν ότι έχουν εντοπίσει δύο Ουκρανούς κατασκόπους, όπως δήλωσε την Τρίτη (20/05) κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, ένας από τους δύο άνδρες που ταυτοποιήθηκαν είχε δεσμούς με στελέχη της αντιπολίτευσης και οργάνωσε συναντήσεις με πολιτικούς και στρατιωτικούς παράγοντες «για να επηρεάσει τη στάση της Ουγγαρίας στη σύγκρουση στην Ουκρανία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζόλταν Κόβατς σε ανάρτησή του στο Χ.

Η ανάρτηση, η οποία επικαλέστηκε τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος, Μάτε Κότσις, δεν ανέφερε πότε έγινε η δραστηριότητα, αλλά ανέφερε ότι επιβλήθηκε απαγόρευση ταξιδιού στον άνδρα το 2024.

Το δεύτερο άτομο αναζητούσε στρατιωτικές και ενεργειακές πληροφορίες και βρίσκεται υπό ποινική έρευνα για κατασκοπεία, δήλωσε ο Κόβατς.

Η υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών της Ουκρανίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα σχολιασμού που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

🕵️‍♂️ Two more Ukrainian spies have been identified by Hungarian national security services, announced Máté Kocsis. Roland Tseber, an illegal officer of Ukrainian intelligence, built ties with opposition figures; István Holló is under criminal investigation for espionage.



⚠️ Mr.…