ΥΠΟΙΚ Πορτογαλίας: Η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ανεφοδιασμού στο πετρέλαιο

Ο υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας Ζοακίμ Μιράντα Σαρμέντο εκτίμησε σήμερα ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει επιπτώσεις στην τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, όχι όμως και στον ανεφοδιασμό της ηπείρου. Τα στρατηγικά αποθέματα, η αποδέσμευση των οποίων συζητείται από ορισμένες χώρες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε επείγουσες καταστάσεις, τόνισε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup, ο Σαρμέντο είπε επίσης ότι, μόλις μία εβδομάδα αφότου ξέσπασε η κρίση, είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς για να γίνει κάποια εκτίμηση για τις επιπτώσεις που θα έχει στις οικονομίες των χωρών της ευρωζώνης ή να αποφασιστεί κάποια αλλαγή στη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας Κάρλος Κουέρπο είπε από την πλευρά του ότι οι τρέχουσες συζητήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων αποτελούν μια ευκαιρία για την ολοκλήρωση των ενεργειακών αγορών στην Ευρώπη.

«Μπορούμε να επωφεληθούμε από την κατάσταση (…) και να πιέσουμε ώστε να επιτευχθεί πρόοδος στην ολοκλήρωση των ενεργειακών αγορών μας, συμπεριλαμβανομένης και της διασύνδεσης των δικτύων μας» είπε.

Σύμφωνα με τον Κουέρπο, το καλύτερο μάθημα που πήρε η ΕΕ από την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι ότι θα πρέπει να απαντά με συντονισμένο τρόπο.

