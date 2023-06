Υποβρύχιο «Titan»: Ξεκίνησε η κατάδυση του βαθυσκάφους - Ώρες αγωνίας

Με τους ειδικούς να φοβούνται ότι το οξυγόνο εξαντλήθηκε στο αγνοούμενο υποβρύχιο «Titan» με τους πέντε επιβάτες που χάθηκε την περασμένη Κυριακή, κατά τη διάρκεια κατάδυσής του στο ναυάγιο του Τιτανικού, στο βόρειο Ατλαντικό, εντείνονται οι έρευνες για την εύρεσή του με την κατάδυση του βαθυσκάφους και του τηλεκατευθυνόμενου ρομπότ Victor 6000, από το γαλλικό σκάφος L’Atalante.

Υπενθυμίζεται ότι το ρομπότ έχει την δυνατότητα κατάδυσης στα 6.000 μέτρα, ενώ το ερευνητικό σκάφος Atalante χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ηχητικό σύστημα για την χαρτογράφηση του βυθού ώστε η έρευνα του ρομπότ να είναι περισσότερο στοχευμένη, ανακοίνωσε το ινστιτούτο Ifremer.

Οι αναφορές για «υποβρύχιους ήχους» στην περιοχή εξακολουθούν να διερευνώνται, αλλά πιστεύεται ότι μεγάλο μέρος τους μπορεί να είναι θόρυβος του ωκεανού, ανέφερε ο υποναύαρχος Τζον Μάουτζερ στο Sky News.

Rear Admiral John Mauger, First District Commander for the US Coast Guard, tells @JayneSeckerSky that they are grateful for all assistance in the search for the missing Titan sub "We remain hopeful" https://t.co/4560YhOK6P 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/7GmvloNX6E

Παρακάτω είναι το ηχητικό που καταγράφτηκε από τα ερευντηικά σκάφη.

Το οξυγόνο στις 14:08, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του βαθυσκάφους, εξαντλήθηκε. Οι ειδικοί ωστόσο δεν αποκλείουν την πιθανότητα να έγινε καλύτερη διαχείριση του οξυγόνου από τους επιβαίνοντες, κερδίζοντας έτσι κάποιες ώρες. Επισημαίνουν μάλιστα ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν το υποβρύχιο βρίσκεται στην επιφάνεια του βυθού και προειδοποιούν ότι μπορεί να χρειαστούν «εβδομάδες έντονης έρευνας» για να εντοπιστεί.

Η πολυεθνική ομάδα έρευνας και διάσωσης, που επιχειρεί με τα πλέον υπερσύγχρονα μέσα σε μία έκταση 14.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού, συνεχίζει την έρευνα.

Ένα δεύτερο τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα, του καναδικού σκάφος Horizon Arctic, έχει επίσης φτάσει στον πυθμένα της θάλασσας και αναζητά το υποβρύχιο που αγνοείται.

'You could be 10 or 20 metres away from it and not realise it'



Marine geophysicist Dr Rob Larter explains why finding the missing submersible will be difficult, even with France's specialist robotic equipment.



Live updates: https://t.co/dKmIkD5kNV



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/qJW7ezpHNK