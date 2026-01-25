Υπό κράτηση στη Γαλλία ο καπετάνιος του ύποπτου δεξαμενόπλοιου του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Ο καπετάνιος ενός πετρελαιοφόρου που αναχαιτίστηκε από το Γαλλικό Ναυτικό τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για το αν το πλοίο έπλεε υπό ψευδή σημαία, ανακοίνωσε την Κυριακή η εισαγγελία της Μασσαλίας.

Το πλοίο, με το όνομα Grinch, κατασχέθηκε στη Μεσόγειο την Πέμπτη και στη συνέχεια οδηγήθηκε να αγκυροβολήσει ανοικτά της γαλλικής λιμενικής πόλης, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι αποτελεί μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που επιτρέπει στη Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις.

Ο 58χρονος καπετάνιος, υπήκοος Ινδίας, τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, σύμφωνα με ανακοίνωση των εισαγγελικών αρχών, στην οποία δεν γίνεται αναφορά στη Ρωσία.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ στις αρχές Ιανουαρίου, πλέοντας υπό σημαία Κομορών, όπως έχουν αναφέρει οι γαλλικές αρχές.

Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, επίσης Ινδοί υπήκοοι, παραμένουν επί του πλοίου, ενώ οι ερευνητές επαληθεύουν την εγκυρότητα της σημαίας και των ναυτιλιακών εγγράφων του σκάφους, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει 19 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, όμως η Μόσχα έχει προσαρμοστεί στα περισσότερα από τα μέτρα και συνεχίζει να πουλά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, συνήθως σε μειωμένες τιμές.

Μεγάλο μέρος του πετρελαίου μεταφέρεται από αυτό που είναι γνωστό ως «σκιώδης στόλος» πλοίων, ο οποίος λειτουργεί εκτός της δυτικής ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Τον Οκτώβριο, η Γαλλία είχε θέσει υπό κράτηση ένα ακόμη πετρελαιοφόρο στο οποίο είχαν επιβληθεί κυρώσεις, το Boracay, ανοικτά των δυτικών ακτών της, και το απελευθέρωσε λίγες ημέρες αργότερα.