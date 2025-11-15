Υπό εξέταση οι οικονομικές δραστηριότητες του συζύγου της πρώην κυβερνήτη της Fed, Αντριάνα Κούγκλερ

Η Αντριάνα Κούγκλερ, κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, η οποία παραιτήθηκε αιφνιδίως από τη θέση της τον Αύγουστο, υπέβαλε δήλωση οικονομικών συμφερόντων για επενδύσεις την οποία ο υπεύθυνος δεοντολογίας της κεντρικής τράπεζας αρνήθηκε να πιστοποιήσει.

Η φόρμα που κατατέθηκε στο Γραφείο Ηθικής της Κυβέρνησης και δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο ανέφερε ακούσια εμπορική δραστηριότητα από τον σύζυγο της Κούγκλερ, η οποία απαγορευόταν από τους κανόνες δεοντολογίας της κεντρικής τράπεζας.

Ζητήματα σχετικά με τις συναλλαγές του συζύγου της είχαν προκύψει και στην ετήσια δήλωσή της που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Το έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο - το οποίο ανέφερε πρώτο η New York Times - σημείωσε επίσης ότι το θέμα είχε παραπεμφθεί στον Γενικό Επιθεωρητή της Fed, έναν εσωτερικό φορέα εποπτείας.