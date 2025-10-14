ΥΠΕΞ Πολωνίας: Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για «βαθύ» ρωσικό χτύπημα

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για ρωσική επίθεση βαθιά στην ήπειρο. Χαρακτήρισε «ανεύθυνο» να μην δημιουργηθούν άμυνες, όπως ένα «τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης.

Στο Λονδίνο, παρουσιάζοντας ένα ιρανικό drone Shahed-136 που καταρρίφθηκε στην Ουκρανία, κάλεσε τα ευρωπαϊκά κράτη να συνεχίσουν την υποστήριξη της Ουκρανίας. Εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παρέχει πυραύλους Tomahawk για ενίσχυση των επιθέσεων κατά ρωσικών υποδομών.

Σκόπευσε στην ανάγκη παροχής περισσότερων πυρομαχικών στην Ουκρανία, αντιαεροπορικών μέσων και όπλων μικρής και μεσαίας εμβέλειας για την προστασία της Ευρώπης, αναφέροντας εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από Πολωνία και μαχητικών πάνω από Εσθονία. Η προέλευση των drones πάνω από Κοπεγχάγη παραμένει αβέβαιη.

Ερωτηθείς για την επέκταση της πρωτοβουλίας «τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ο Σικόρσκι τόνισε ότι η Ρωσία μπορεί «δυστυχώς να φτάσει βαθιά στην Ευρώπη» και ότι η απουσία ανάλογων αμυντικών μέτρων θα ήταν ανεύθυνη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε «ανοησία» την πιθανότητα στοχοποίησης μελών του ΝΑΤΟ.

Ο Σικόρσκι, επικριτής του Πούτιν, προέτρεψε την Ευρώπη να στηρίξει την Ουκρανία για τρία ακόμη χρόνια, όπως σχεδιάζει και το Κίεβο, για να στείλει μήνυμα αποφασιστικότητας στον Ρώσο πρόεδρο.