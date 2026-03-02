ΥΠΕΞ Ουκρανίας: Θα βοηθήσουμε στην κατάρριψη των ιρανικών drones αν οι εταίροι μας μεσολαβήσουν για λήξη του πολέμου με τη Ρωσία

Η Ουκρανία θα μπορούσε να στείλει ειδικούς σε drones στη Μέση Ανατολή και να μοιραστεί τις δυνατότητες και την εμπειρογνωμοσύνη της για να βοηθήσει στην κατάρριψη των ιρανικών drones, εάν οι εταίροι της μεσολαβήσουν για την κατάπαυση του πυρός στον τετραετή πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών, Αντρέι Σιμπίχα.

Μιλώντας στο Reuters, ο Σιμπίχα είπε ότι η αποτελεσματικότητα της Ουκρανίας στην αναχαίτιση των ιρανικής κατασκευής drones «Shahed» είχε φτάσει το 90%, χάρη εν μέρει στη χρήση drones αναχαίτισης εγχώριας παραγωγής.

«Δεν θα μπορέσουμε να στείλουμε όλους τους χειριστές μας, αλλά σίγουρα μπορούμε να στείλουμε μερικούς από αυτούς, αν εξασφαλιστεί η απουσία ρωσικών επιθέσεων κατά της χώρας μας», είπε ο Σιμπίχα.

Πούτιν: Προσφέρομαι να βοηθήσω στην αποκατάσταση της ηρεμίας στη Μ. Ανατολή

Στο μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας νωρίτερα, τηλεφωνικά, με τους ηγέτες τριών αραβικών κρατών του Κόλπου, προσφέρθηκε να χρησιμοποιήσει τις σχέσεις της Μόσχας με το Ιράν για να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ηρεμίας στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τις οποίες καταδίκασε.

Σε μια σειρά τηλεφωνικών συνομιλιών με τους ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Κατάρ, ο Πούτιν επέκρινε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, τις οποίες το Κρεμλίνο χαρακτήρισε ως «απρόκλητη επιθετικότητα».

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Μόσχα παρέμενε σε συνεχή επαφή με την ιρανική ηγεσία.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Μόσχα θεωρεί τη στρατηγική της συνεργασία με το Ιράν ως κεντρική για τη διατήρηση της επιρροής της στη Μέση Ανατολή, όπου η επιρροή της υπέστη πλήγμα όταν ο κοινός σύμμαχός τους, ο πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, ανατράπηκε πριν από 15 μήνες.

Αν και η Ρωσία αναμένεται να επωφεληθεί από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και ενδέχεται να χαιρετίσει την απομάκρυνση της προσοχής της Ουάσιγκτον από την Ουκρανία, ο αεροπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ έρχεται σε αντίθεση με την επιθυμία της Μόσχας για μια πολυμερή παγκόσμια τάξη στην οποία οι ΗΠΑ δεν θα έχουν κυρίαρχο ρόλο.

Τα αραβικά κράτη του Κόλπου, όλα στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, έχουν υποστεί επιθέσεις με ιρανικά drones και πυραύλους από το Σάββατο, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις αεροπορικές επιθέσεις τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου σχετικά με την τηλεφωνική συνομιλία του Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαέντ Αλ Ναχάν, ο Ρώσος ηγέτης προσφέρθηκε να λειτουργήσει ως μεσάζων, μεταφέροντας τις καταγγελίες των ΗΑΕ για τις επιθέσεις που δέχονται στην Τεχεράνη.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, «και οι δύο πλευρές τόνισαν την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στην πολιτική και διπλωματική διαδικασία», πρόσθεσε το Κρεμλίνο.

Στην τηλεφωνική συνομιλία του Πούτιν με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι και οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την επέκταση της σύγκρουσης και τον κίνδυνο εμπλοκής τρίτων χωρών. Ο Πούτιν είπε στον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα, ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να σταθεροποιήσει την κατάσταση στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν καταδίκασε την Κυριακή τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ως «κυνική» δολοφονία. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι βυθίζουν τη Μέση Ανατολή «σε μια άβυσσο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης».

Ωστόσο, η Μόσχα δεν επιθυμεί να αποξενώσει την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Ουάσινγκτον μεσολαβεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα επιθυμεί τη συνέχιση των συνομιλιών.

«Έχουμε τα δικά μας συμφέροντα που πρέπει να προστατεύσουμε και είναι προς το συμφέρον μας να συνεχιστούν αυτές οι διαπραγματεύσεις (για την Ουκρανία)», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

