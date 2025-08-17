ΥΠΕΞ Ουκρανίας: Καταγγέλλει την καταστροφή πόλεων στο Ντονμπάς από τον ρωσικό στρατό

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δημοσίευσε εικόνες από πολλές πόλεις της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς που, όπως αναφέρει, έχουν ήδη «μειωθεί σε στάχτη από τον ρωσικό στρατό».

Σε ανάρτησή του στο X, το υπουργείο κάλεσε τις ΗΠΑ και τους υπόλοιπους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να προχωρήσουν σε «ισχυρές, συντονισμένες» ενέργειες που θα αποτρέψουν μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

Στην ανάρτηση αναφέρεται:

«Όλες αυτές οι πόλεις ήταν κάποτε γεμάτες Ουκρανούς – παιδιά, οικογένειες. Ουκρανούς που οι Ρώσοι εγκληματίες πολέμου είτε σκότωσαν, αιχμαλώτισαν, μετέφεραν βίαια ή έδιωξαν από τα σπίτια τους υπό αδιάκοπες επιθέσεις – και τώρα, κυνικά, αποκαλούν τη Ρωσία “αδελφικό έθνος”.

Αφού δεν άφησε τίποτα παρά συντρίμμια, ο Πούτιν εξακολουθεί να επιδιώκει να καταλάβει και να καταστρέψει περισσότερα, μετατρέποντας νέες πόλεις στο ίδιο άψυχο τοπίο. Ο πόλεμος της Ρωσίας δεν είναι μόνο κατά της ουκρανικής επικράτειας – είναι κατά του ίδιου του δικαιώματος των Ουκρανών να υπάρχουν».

All these cities are located in Ukraine’s Donetsk and Luhansk regions, the so-called #Donbas.



All these cities have been already reduced to ashes by the Russian army.



All these cities were once full of Ukrainians – children, families. Ukrainians whom Russian war criminals have… pic.twitter.com/VJ96DEZDUw — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 16, 2025

Ρωσικές επιθέσεις σε χώρο αποθήκευσης πυραύλων Sapsan στην επαρχία Ντονέτσκ

Παράλληλα, ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 300 ουκρανικά drones και έπληξαν χώρους αποθήκευσης πυραύλων Sapsan, ενώ σφοδρές μάχες μαίνονται στην επαρχία Ντονέτσκ, όπου ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν για να σταματήσουν την ρωσική προέλαση, ανέφεραν το υπουργείο Άμυνας και πολεμικοί bloggers.

Σε άλλη ανακοίνωση το υπουργείο Άμυνας, μαζί με τη ρωσική ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας (FSB) ανέφεραν, ότι ρωσικές δυνάμεις απέτρεψαν μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον πυρηνικό σταθμό Σμολένσκ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι ρωσικές δυνάμεις κέρδισαν καλύτερες θέσεις κοντά στον οικισμό Ζολότι Κολοντιάζ στην επαρχία Ντονέτσκ, αν και οι φιλο-ουκρανικοί χάρτες δείχνουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν περιορίσει την ρωσική προέλαση.

Το υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε ότι πολεμικά αεροσκάφη, drones και πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν για να πλήξουν ουκρανικές χώρους αποθήκευσης πυραύλων Sapsan σε όλη τη χώρα. «Τέσσερις κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 300 drones καταρρίφθηκαν από συστήματα αεροπορικής άμυνας», ανέφερε το υπουργείο.