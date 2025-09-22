ΥΠΕΞ Ισραήλ: Πίσω από τον στολίσκο Sumud κρύβεται η Χαμάς - Εκείνη τον διοργάνωσε (vid)

Ο στολίσκος οργανώθηκε από τη Χαμάς με στόχο να την εξυπηρετήσει, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού ΥΠΕΞ, Όρεν Μαρμορστάιν, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την είσοδο πλοίων σε ενεργή ζώνη μάχης ούτε την παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού.

Τόνισε πως, εάν οι συμμετέχοντες έχουν πραγματικό σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, μπορούν να προσεγγίσουν το Μαρίνα Ασκαλόν, όπου το φορτίο θα εκφορτωθεί και θα μεταφερθεί συντονισμένα στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ κάλεσε τους οργανωτές να αποφύγουν παράνομες ενέργειες και να αποδεχθούν την πρότασή του για ειρηνική και νόμιμη μεταφορά της βοήθειας.

Αναλυτικά η δήλωση του εκπρόσωπου του ισραηλινού ΥΠΕΞ, όπως αυτή αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα, είχε ως εξής:

«Ανακοίνωση σχετικά με τον στολίσκο της Χαμάς («Sumud»):

Αυτός ο στολίσκος, που οργανώθηκε από τη Χαμάς, έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τη Χαμάς.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την είσοδο πλοίων σε ενεργή ζώνη μάχης και δεν θα επιτρέψει την παραβίαση ενός νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού.

Εάν η πραγματική επιθυμία των συμμετεχόντων στον στολισκο είναι να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και όχι να υπηρετήσουν τη Χαμάς, το Ισραήλ τους καλεί να δέσουν στο Μαρίνα Ασκαλόν και να ξεφορτώσουν εκεί τη βοήθεια, η οποία θα μεταφερθεί άμεσα και συντονισμένα στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ καλεί τους συμμετέχοντες να μην παραβιάσουν το νόμο και να αποδεχτούν την πρόταση του Ισραήλ για ειρηνική μεταφορά οποιασδήποτε βοήθειας έχουν μαζί τους».

